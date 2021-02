Reitingud: Reformierakond ja EKRE liiguvad jätkuvalt tõusvas joones

Erakondade viimased toetusnumbrid näitavad, et kui Keskerakonna populaarsus on langemas, siis Reformierakond ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) liiguvad jätkuvalt tõusvas trendis. Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstat Eesti viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 33,3 protsenti, Keskerakonda 19,3 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 18,6 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna toetus kasvas nädalaga 1,4 protsendi võrra ning viie nädalaga on peaministripartei reiting tõusnud 4,9 protsendi võrra. Keskerakonna toetus langes nädalaga 1,2 protsendi võrra. EKRE toetus on kaheksa nädalat kestnud tõusu jooksul suurenenud viie protsendi võrra.

Keskerakonna edu EKRE ees on 0,7 protsenti, mis on kõige väiksem vahe viimase kahe aasta jooksul ning nende kahe erakonna toetus on praktiliselt võrdsustunud.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 14 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 6,3 protsendiga ning Isamaa 5,3 protsendiga. SDE toetus on madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 52,6 protsenti ja opositsioonierakondi 30,2 protsenti.

Teadur Martin Mölder märkis, et juba eelmise nädala reitingutest sai selgeks, et Keskerakond on valitsuse vahetumisest ja Porto Franco korruptsiooniskandaalist kaotanud ja EKRE võitnud. "Oma ametis olles oli Keskerakonna liider ja endine peaminister Jüri Ratas kõige eelistatum võimalik peaminister, kuid koos tema valitsusega kadus ka tema pilt ja sõna meediast ning ilmselt ka seeläbi oluline osa toetusest Keskerakonnale, mis oli ennekõike just tema nägu. Oli ju Ratas see, kes andis erakonnale uue koalitsioonikõlbuliku näo. Kui valitsus korruptsiooniskandaaliga lagunes, kerkisid ilmselt kohati uuesti esile kauged mälestused Edgar Savisaare aegsest Keskerakonnast, mille puhul varjutas korruptsioon riigimehelikkuse," märkis Mölder.

Ta tõdes, et oma viimase aja absoluutsesse madalseisu pole Keskerakond veel jõudnud – üle-eelmise aasta suve lõpus oli nende toetus veel madalam kui praegu ning vahe oma peamise konkurendi Reformierakonnaga üüratu, ligi 20 protsenti. "Kuid erakonna suhteline positsioon on praegu halvem kui toona. Keskerakonna kannul astub EKRE, kes sarnaste trendide jätkudes juba järgmistel nädalatel seljatab Keskerakonna ning seab endale sisse koha teiseks kõige populaarsema erakonnana Eestis," märkis Mölder.

Tema sõnul on laiemas pildis Keskerakonna toetuse langus kestnud alates eelmise aasta kevadest ning on vaja teha palju, et oma positsioon uuesti üles ehitada. "Keskerakonna toetus Vene valijate hulgas pole kunagi lähiminevikus veel nii nõrk olnud ning on näha, et see nõrgeneb veelgi. Olemine valitsuses, mis lubab Ida-Virumaale rohepööret, neile kindlasti Vene valijate toetust juurde ei too. Samas on EKRE toetus vene valijate seas kasvanud rekordilise 13,6 protsendini. See arv on tõesti märkimisväärne," ütles Mölder.

"Lisaks on Keskerakonna toetus järsult langenud ka just pensioniikka jõudnud valijate seas. Ühesõnaga, väga suur osa tuumiktoetajaid on Keskerakonna viimasel ajal maha jätnud ning erakonna seis oma uue peamise konkurendi EKRE suhtes on nõrgem kui kunagi varem. See peaks olema erakonnale tõsine järelemõtlemiskoht," lisas Mölder.