Restaureerimistoetus muudab räämas tondilossid nukumajadeks

"Meie maja välisseinu oli värvitud viimati 1980. aasta olümpiartegatiks. Nüüd saime ligi 10 000 eurot toetust, mis on suur osa seinte värvimise hinnast." rääkis Kalamajas korda saanud 90-aastases majas elav Anneli Randla. Linn kergitas tänavu restaureerimistoetusteks antavat summat 300 000 eurole.

"Hoone välislaudis oli heas seisukorras ja detailid alles, välja tuli vahetada laudisest suhteliselt väike osa," selgitas arhitektuurimälestiseks tunnistatud Salme 21 kortermajas elav Randla. "Küll aga oli probleemiks see, et viimati värviti fassaadi 1980. aastal enne olümpiaregatti. Selge see, et värv oli suuremas osas lihtsalt maha kulunud. Puitfassaadiga maju tuleks ideaalis siiski 10-15 aasta järel värvida, siin oli jäänud see pea 40 aastat tegemata."



Kalamaja korteriühistul õnnestus saada linnalt väärtusliku maja kordategemiseks toetust. "Restaureerimistoetuse roll oli väga oluline, sest meie saime toetust ligi 10 000 eurot ja see kattis natuke alla veerandi kõigist fassaaditööde kuludest," lausus Randla. "Selles mõttes sai ikka üsna suur osa maksumusest linna toega kaetud."



Tänavu rohkem võimalusi



Linnaplaneerimise ametilt saab igal aastal taotleda toetust kultuurimälestiste, vanalinna muinsuskaitseala ja miljööväärtuslike alade hoonete ning planeeringutega määratud väärtuslike hoonete restaureerimiseks. "Linn toetab nii konserveerimist, restaureerimist kui ka algsel kujul taastamist. Sellest aastast on miljööväärtuslike ehitiste kohta võimalik esitada restaureerimistoetuse taotlus, mis hõlmab korraga kõiki hoone ajaloolise välisilme jaoks tehtavaid taastamistöid," selgitas abilinnapea Andre Novikov. "Samuti muutus ajaline piirang töödega alustamisel. Toetuse taotleja saab nüüd ise otsustada, kas soovib restaureerimistöödega alustada kohe pärast taotluse esitamist või oodata ära taotluse kohta tehtud otsus."



Linn tõstab tänavugi toetuse jaoks antavat summat, see suureneb 300 000 euroni, sest inimeste huvi oma vana maja korda teha kasvab aasta-aastalt. "Näiteks eelmisel aastal esitati üle kahe korra rohkem taotlusi kui 2017. aastal," selgitas linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonna juhataja Boris Dubovik.



"Huvi toetuse vastu on suur. Meie tegime töid kahe aasta jooksul ja taotlesime toetust ka esimesel aastal, aga teiste huvi tõttu ei saanud," rääkis Randla. "Nii et kaks majakülge neljast tegime me ära oma vahenditega ja teisel aastal saime ülejäänud kahe fassaadi tegemiseks abi ka restaureerimistoetusest. Kindlasti on toetus motiveeriv, päris suur hulk majaomanikke on seda saanud ja see katab ikkagi ära päris olulise osa maksumusest. Ma julgustan kindlasti ka teisi majaomanikke taotlema – toetust küsida on suhteliselt lihtne, seal ei ole midagi keerulist ja muinsuskaitse osakonna inimesed on väga abivalmis aitama, kui selle taotluse koostamisel peaks hätta jääma."



Eritoetus ka kirikutele



Nn Tallinna tüüpi kivitrepikojaga puitmaja, milles Randla elab, on ehitatud 1930. aastal ning asub väärtuslikus Salme-Kalevi-Graniidi tänavate kvartalis, mille planeerisid Eugen Habermann (1884-1944) ja Herbert Johanson (1888-1944) 1920. aastatel. Salme 21 on üks kolmest kõrvuti seisvast sarnasest hoonest. Väiksemate muudatustega on see maja tänaseni algsel kujul säilinud. Randla on Salme tänava majas elanud umbes 20 aastat ning kogu aeg ka maja heaolu eest seisnud.



Tallinn on toetatud ja tunnustatud kaitse all olevate hoonete restaureerimist juba pea 20 aastat. Eelmisel aastal restaureerisid omanikud toetuse abil paljude hoonete katuseid ja välisseinu, välisuksi ja aknaid. Lisaks sai korda üks ajalooline lift.

Lisaks toetab Tallinna kirikurenessansi programmiga ka kogudusi kirikute ning neis asuvate kultuuriväärtuste restaureerimisel, selle eelarve on tänavu 800 000 eurot.

Kus ja kuidas toetust taotleda?



• Restaureerimistoetuse maksimaalne suurus ühe maja kohta on 25 000 eurot ja toetust maksab linn kuni 75% töö kogumaksumusest.



• Tänavu annab linn restaureerimistoetusteks kokku 300 000 eurot. Näiteks 2017. aastal oli summa 90 000 eurot, 2018 200 000, 2019 225 000 ja mullu 250 000 eurot.



• Hoone restaureerimiseks saab esitada aastas ühe taotluse, taotlus võib hõlmata hoone mitme osa restaureerimistöid. Juhul kui maatükil on mitu restaureeritavat objekti, siis võib esitada nende restaureerimiseks ühe taotluse. Kui ühe maja kohta esitatakse mitu taotlust, arvestab linn esimesena esitatut.



• Restaureerimistoetuse taotlusi saab esitada 5. aprillini iseteeninduskeskkonnas, info www.tallinn.ee/Teenus-Restaureerimistoetus.