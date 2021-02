Riho: viimane aasta on olnud kongis istumine

"Minu jaoks on kõige valusam hetkel see, et piirid on kinni," kinnitas aktiivne sportlane Riho.

"Minu jaoks on kõige valusam hetkel see, et piirid on kinni," kinnitas aktiivne sportlane Riho.

"Olen harjunud palju reisima. See viimane aasta on justkui kongis istumine. Jah, see oht pole kuskile läinud, kuid ma eriti ei usu, et olukord on nii halb ka. Inimestel peab olema mingisugune vabadus," arvas Riho. Tema arvates võib kodusistumisest hulluks minna. "Praegu ei näe mõtet jälle restoranid ja baarid varem kinni panna, sest sellest kaotab tööd liiga palju inimesi. Turiste pole, hotellid on kinni ... Niiviisi muutume varsti kummituslinnaks," sõnas Riho.