Riibe ütles, et Kristiine ristmiku kaamerate töö ajutine peatamine aasta lõpus on kahetsusväärne ja annaks vale signaali liiklusrikkujale. Nende mõju hindab Riibe aga hoopis palju laiemaks, kui see on kitsalt rikkumiste arvu fikseerimine ja trahvide väljakirjutamine, peamine on saavutada parem liiklusohutus.

"On selge, et Kristiine ristmiku liikluskaamerate paigaldamisel arvestati varasemat statistikat nii kannatanutega liiklusõnnetuste arvu, liiklussagedust, sõidukite kiirust sel lõigul kui ka muid kohalikke olusid. Enne kaamerate paigaldamist paistis Kristiine ristmik õnnetuste poolest halvas mõttes silma ja minu hinnangul on need tänaseks igati õigustanud. Kiirus on siiski kriitilise tähtsusega, sellest olenevad võimaliku õnnetuse tagajärjed ja kahjud. Kui riigi transpordiamet vastutab liikluse ohutuse eest, siis nende ülesanne on tagada selleks ka vajalikud instrumendid ja regulatsioonid, et need oleksid ilusti töös," selgitas Riibe.

"Ilmselt on tegemist Eesti tuntumate liikluskaameratega, sest ristmik ise on suur liiklussõlm, kust paljud pealinna liiklejad päeva jooksul läbi sõidavad. Tuleb arvestada ka seda, et liikluskaamerate olemasolu vähendab ka politseinike pideva kohaloleku vajadust ja tänu sellele saavad nad samal ajal tegeleda muude ohuallikate, kriiside või juhtumitega. Olen arvamusel, et kiiruskaamerate ilmumine linnadesse on pigem osa arengust ja lähitulevik, mistõttu on seadusandlike otsuste venimine üllatav," selgitas Riibe, kelle hinnangul on nende mõju olnud palju laiem, kui kitsalt rikkumiste fikseerimine ja trahvide väljakirjutamine.

"Pigem ootan mõttevahetust sellel teemal, kuidas tagada kriitilistes liiklussõlmedes parem turvaline liikumine. Näiteks mitmel pool välismaal on juba aastaid enamus kiirusekaameratest kollast värvi. See tähendab, et need paistavad kaugele ja omavad täiendavalt hoiatavat iseloomu. Kokkuvõttes muudab kiiruskaamerate olemasolu autojuhid Kristiine ristmikul ettevaatlikumaks ja tähelepanelikumaks nii oma kiiruse kui ka ümbritseva suhtes," lisas Riibe.

Politsei statistika näitab, et 2018. aastal edastati Kristiine kaamerate poolt tabatud rikkujatele 7033 trahviteadet ning 2020. aastal oli rikkujaid pea poole vähem ja välja saadeti 3870 trahviteadet.