Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe kutsub oma linnaosa elanikke rohkem kasutama kohalike ettevõtjate teenuseid ja tooteid, et uute piirangute ajal saaks nende olukorda leevendada ning seeläbi toetada kohalikku majandust.

"Seoses viiruse tugeva teise lainega on ettevõtluse jaoks käes taas keerulised ja rasked ajad. Meie soov on Kristiine oma kohalikke ettevõtteid toetada. Paljud Kristiine toitlustusasutused on eelmise aasta kevadest saadik hakanud pakkuma kontaktivaba kullerteenust, paljud teevad seda linnaosa piires. Praegu on õige aeg neid toetada ning aidata oma tellimustega. Kutsun üles piirkonna poodnike, restorane ja kohvikuid endast märku andma," ütles Riibe.

Kristiine linnaosa valitsuse Facebooki lehel on postitatud üleskutse ettevõtjatele, et nad annaksid endast märku, et linnaosa inimesed saaksid neilt otse toitu tellides aidata keerulised ajad üle elada. "Kutsusime linnaosa toitlustusettevõtjaid üles julgelt postitama Facebooki oma reklaami, pakkumisi ja infot, kuidas linnaosa elanikud saavad neilt toitu otse kontaktivabalt tellida. Toetame sel raskel ajal kohalikke restorane, kohvikuid, kauplusi ja muid kohti," lisas Riibe.

