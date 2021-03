Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe õnnitles täna kõiki rahvusvahelise sotsiaaltöö päeva puhul.

"Saadan teile fotojäädvustuse kolme aasta tagusest üritusest, kui see tähtpäev Kristiine sotsiaalhoolekande valdkonna inimesed kokku tõi. Täna jääb pilt tegemata, kuid küll tuleb aeg, mil on võimalik jälle silmast-silma kõik head sõnad üle anda, mis seekord lähevad teele distantsilt," ütles Riibe.

"Vähe on neid töökohti, mis on sama keerulised ja vastutusrikkad, kuid teie silmad jätkuvalt säravad. Iga abivajaja jaoks on varuks hea sõna ja naeratus ning annate endast parima, et leida võimalus, kuidas inimest aidata. Oleme väga uhked teie üle ja ühes oleme kindlad – meie linnaosas töötavad sotsiaaltöötajad on oma ala parimad. Aitäh, et olete olemas! Hoolime, märkame ja aitame üksteist, hoidke end ja olge hoitud! Palju õnne pidupäeva puhul!" tänas ja tunnustas kõiki sotsiaaltöötajaid linnaosa vanem Jaanus Riibe.