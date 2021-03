Riigikogu hakkab alaealiste seksuaalelu küsimusi arutama

Riigikogu õiguskomisjoni esimehe Jaanus Karilaiu (KE) sõnul asub komisjon pikaaegse Nõmme Kalju jalgpallitreeneri Fredo Aurelio Getulio skandaalist puhkenud poliitilise ja seadusloomelise järellainetusega tegelema järgmisel nädalal, kirjutab Postimees.

Pärast seda, kui avalikkuse ette tulid mitmed juhtumid, kus brasiillasest vutitreener asus aastate jooksul intiimsuhtesse mitmete alaealiste (ühel juhul suisa 14-aastase tüdrukuga) naisjalgpalluritega, on kasvanud ühiskondlik surve tõsta seksuaalelu legaalset alampiiri seniselt 14 eluaastalt kõrgemale.

Veebruaris esitas EKRE eelnõu piiri tõstmiseks 16 eluaastale, kuid justiitsminister Maris Lauri (RE) sõnul on eelnõus mitmed karistusõiguslikud vastuolud.

Õiguskomisjonis on valdkonna ekspertide kuulamine kavandatud 23. märtsile ja kõigepealt vaadatakse süvitsi seksuaalse väärkohtlemise kuriteokoosseise ja väljakujunenud kohtupraktikat, kinnitas Karilaid.

"Lisaks kuulame ära prokurörid ja kohtunikud. Alles siis saame vastavaid õigusnorme vajadusel täiendada või täpsustada. Iga juhul tuleb senisest rohkem tagada (eriti noortele) turvaline kasvu-ja arengukeskkond. Pervertide tabamiseks ei piisa ainult karistusnormidest vaid see on otseselt seotud ka kogukonna ja kodanikuühiskonna valvefiltritega. Seda kõike peab vaatama koostoimes," rõhutas Karilaid.

Sotsiaaldemokraadid algatasid täna riigikogus karistusseadustiku muutmise, mis tõstab seksuaalse enesemääramise vanusepiiri 14. aastalt 16. eluaastale, kuid ei piira noorte omavahelisi seksuaalsuhteid, nagu on kirjas ka roheliste ettepanekus, mis kogus rahvaalgatuse keskkonnas rohkem kui 5000 allkirja.

Sotsiaaldemokraatide eelnõu sätestab, et „täisealise isiku poolt noorema kui 16-aastase isikuga suguühendusse astumise või muu sugulise iseloomuga teo toimepanemise eest, välja arvatud juhul, kui täisealise ja alaealise vanusevahe on kuni neli aastat - karistatakse kuni viieaastase vangistusega.“

„Meie eesmärgiks on kaitsta alaealisi seksuaalse kuritarvitamise eest. Eesti naaberriikidest on seksuaalse enesemääramise piir seatud 16. eluaastale näiteks Soomes, Lätis ja Leedus. Eapiiri tõstmist on korduvalt arutatud ka Eestis ja meil toetavad seda lastekaitsjad, vägivalla ohvreid aitavad arstid ja psühholoogid,“ märkis Riina Sikkut.

„On väga kahju, et need reaktsioonid järgnevad avalikele juhtumitele, aga praegu on avanemas aken, kus nii koalitsiooni- kui ka opositsioonierakonnad on näidanud üles valmidust minna edasi enesemääramise vanuse tõstmisega."

Sikkuti sõnul seadusemuudatused iseenesest hoiakuid ei muuda. „Seega on vältimatult vajalik muuta seksuaalharidus laialt kättesaadavaks. Kõrvalseisjad, kahtlustajaid ja märkajad peavad mõistma oma vastutust laste kaitsmisel. Samuti ei tohi ühiskondlikud hoiakud veeretada vastutust lastele ega süüdistada ohvrit,“ lisas ta.