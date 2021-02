Riigikogu otsustas minna sel nädalal kaugtööle

"Minu ettepanek oli, arvestades epidemioloogilist olukorda ja ka riigikogu eeskuju näitamist, teha selle nädala ja ka järgmise nädala istungid kaugosalusega," kinnitas riigikogu reformierakondlasest aseesimees Hanno Pevkur.

Pevkur nentis, et talle teadaolevalt on vähemalt keskfraktsioonis üks lähikontaktne, kes on määratud koju, ja ka Isamaa fraktsioonis on üks lähikontaktse kahtlus, mis selgub homme hommikul. "Nii et välistada kõiki riske, mis meil siin saalis koos istumisega on, on isegi kurjast, et me nii kaua siin täna praegu oleme olnud."

Riigikogu EKRE liikmest esimees Henn Põlluaas kinnitas, et ka varem on tulnud fraktsioonidelt avaldusi, et objektiivsetel põhjustel minna kaugtööle üle, kuid juhatus ei ole neid aktsepteerinud. "Sellepärast et meie vastav kord näeb ette kaalukate põhjuste esitamist ja siis on juhatusel kaalutlusõigus."

Kuna seekord riigikogu juhatus konsensusele ei jõudnud, läks otsuse tegemine riikogu saalis hääletusele. Kaugtööle minemise poolt oli 72, vastu 17 ja erapooletuks jäi üks riigikogu liige. Alates teisipäevast kuni nädala lõpuni toimuvad riigikogu istungid kaugosaluse vormis.

Riigikogu keskerakondlasest liige Mailis Reps rõhutas, et kõigil saadikuil, kes soovivad riigikogu saali tulla, on ka riigkogu kaugtööle mineku korral jätkuvalt see võimalus.

"Inimesel, kellel ei ole lubatud oma kodust välja tulla, ei ole seda võimalust, välja arvatud, kui me teeme selle kaugistungi hääletuse," nentis Reps, kelle hinnangul on seega on täiesti proportsionaalne minna riigikogul üle kaugtööle. "Ka need, kes käisid volikogu istungil ilma maskita, võivad jätkuvad siia saali tulla. Aga kõik need, kes ei soovi olla samas saalis, saavad seda teha distantsilt."

Reps tuletas riigikogulastele ka meelde, et Eesti on hetkel Euroopa viie kõige kõrgema nakatumisega riikide hulgas. "Kusjuures meie värv on tumepunane, mis tähendab, et meid peetakse Euroopas eriti ohtlikuks riigiks. Milliseid objektiivseid näitajaid me veel siin vajame?"

Riigikogu Isamaa fraktsioon soovis kutsuda sel nädalal riigikogu ette ka peaminister Kaja Kallase, et saada ülevaade valitsuse koroonavastase võitluse sammudest. Riigikogu istungi jooksul ei õnnestunud peaministri büroost saada kinnitust, millal Kaja Kallas riigikogule ülevaata annab, kuid Põlluaas kinnitas, et kui peaminister selleks soovi avaldab, siis ta selleks kohe ka võimaluse saab.