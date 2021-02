Riigikogu võttis vastu avalduse Venemaa teemal

"Venemaa tuleviku otsustavad Venemaa kodanikud. Pole meie asi öelda, milline on nende valik. Kuid me ei saa ega tohi jääda ükskõikseks, kui Euroopa Nõukogu liikmesriigina on Venemaa järjekindlalt eiranud oma rahvusvahelisi kohustusi oma enda kodanike vabaduste ja õiguste tagamisel," sõnas riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.

Riigikogu võttis vastu avalduse Euroopa Liidu ühtse välispoliitika toetuseks ja kodanikuvabaduste kaitseks Venemaal.

Riigikogu võttis esmaspäeval vastu 57 Riigikogu liikme esitatud Riigikogu avalduse "Euroopa Liidu ühtse välispoliitika toetuseks ja kodanikuvabaduste kaitseks Venemaal", avalduse vastuvõtmise poolt hääletas 62, vastu kolm ja erapooletuks jäi üks riigikogu liige, edastas riigikogu pressiesindaja.

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson sõnas, et avalduses on fookus kahel küsimusel. "Need mõlemad, ehk siis Euroopa Liidu ühtse välispoliitika hetkeseis ja Venemaa jõustruktuuride repressiivne käitumine oma kodanike vabaduste allasurumisel, omavad kriitilist tähendust nii Eesti, meie vahetu naabruse, aga laiemalt kogu läänemaailma julgeolekule," ütles Mihkelson.

Demokraatlik läänemaailm ei saa jääda ükskõikseks

Tema sõnul ei saa demokraatlik läänemaailm jääda ükskõikseks Euroopa Nõukogu liikmesriigis, aga Venemaa on selleks juba aastast 1996, kodanikuvabaduste mahasurumise suhtes, milleks kasutatakse süstemaatilist ja laialdast repressiivset jõudu.

"Venemaa tuleviku otsustavad Venemaa kodanikud. Pole meie asi öelda, milline on nende valik. Kuid me ei saa ega tohi jääda ükskõikseks, kui Euroopa Nõukogu liikmesriigina on Venemaa järjekindlalt eiranud oma rahvusvahelisi kohustusi oma enda kodanike vabaduste ja õiguste tagamisel. Liiati veel siis, kui sellega on kaasnenud kasvav agressiivsus välispoliitikas ja näiline kõikelubatavus diplomaatias," ütles Mihkelson.

Mihkelson nentis, et Euroopa Liidu ja Venemaa suhted on hetkel oma ajaloolises madalpunktis. "Riigikogu avalduse algatajad on veendunud, et nii Eesti kui ka teiste liikmesriikide huvid globaalsetes sõlmküsimustes on paremini kaitstud, kui Euroopa Liit järgib ühtse välispoliitika kujundamisel tugeva konsensuse põhimõtet ja lähtub ühenduse alustaladeks olevatest demokraatlikest väärtustest," sõnas ta.

Avalduses rõhutas riigikogu, et Euroopa Liidu ühtne välispoliitika on seatud kaitsma liikmesriikide huvisid rahvusvahelistes suhetes, lähtudes meie ühistest demokraatlikest väärtustest.

"Riigikogu kutsub üles Euroopa Liidu liikmesriike ajakohastama Venemaa-suunalist poliitikat, võttes arvesse viimaste aastate autoritaarsed arengud Venemaal ja tema agressiivsed välispoliitilised suundumused," seisab avalduses.

Avaldus mõistab hukka Venemaa jõustruktuuride vägivalla

"Riigikogu on arvamusel, et Venemaaga peetava sisulise ja üksteisest lugupidava dialoogi eelduseks on rahvusvaheliselt võetud kohustuste täitmine Venemaa poolt ja naaberriikide territoriaalset terviklikkust lõhkuvast agressiivsest välispoliitikast loobumine," seisab avalduses.

Avaldus mõistab hukka Venemaa jõustruktuuride vägivalla oma kodanike suhtes, kes on avaldanud meelt korruptsiooni vastu ja nõudnud põhiseaduslike kodanikuvabaduste tagamist.

"Riigikogu nõuab Venemaa linnades toimunud rahumeelsetel meeleavaldustel vahistatud või oma meelsuse avaldamise eest kinnipeetute, sealhulgas Aleksei Navalnõi ja teiste poliitvangide vabastamist. Riigikogu kutsub Euroopa Liidu liikmesriike üles rahvusvahelisel tasemel karmistama sanktsioone eesmärgiga avaldada reaalset mõju Venemaale rahvusvahelistest kohustustest kinnipidamiseks," seisab avalduses, milles kutsutakse Euroopa Liidu liikmesriike üles toetama ja kaitsma kodanikuühiskonda Venemaal.