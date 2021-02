"Uurijad on selle kuu jooksul, mil Hillar Teder ja Kersti Kracht on vahi all olnud, saanud läbi viia hulgaliselt vajalikke ning ajakriitilisi uurimistoiminguid," sõnas juhtiv riigiprokurör Taavi Pern.

Pern märkis teisipäeva õhtul korruptsioonikuritegudes kahtlustatava suurettevõtja Hillar Tederi ja rahandusministri eksnõuniku Kersti Krachti vahi alt vabastamise kohta, et ringkonnakohtu määruste vaidlustamine on kaalumisel, vahendas BNS.

"Uurijad on selle kuu jooksul, mil Hillar Teder ja Kersti Kracht on vahi all olnud, saanud läbi viia hulgaliselt vajalikke ning ajakriitilisi uurimistoiminguid. Loodame, et hirmud, mille tõttu kahtlustatavate vahistamist taotlesime, ei realiseeru ja kahtlustatavad menetlusele ohtu ei osuta. Kuid nagu ka kaitsjad ja kohus rõhutasid, saab prokuratuur asjaolude muutumisel kahtlustatavate vahistamist uuesti taotleda," ütles Pern.

"Rõhutame, et kohus on nii Kersti Krachtile kui ka Hillar Tederile esitatud kuriteokahtlust kui ka nende tänaseni vahi all hoidmist põhjendatuks pidanud. Tutvume põhjalikult kohtu tänaste seisukohtadega ning seejärel otsustame, kas kohtumäärused vaidlustada või mitte," märkis Pern.

Tallinna ringkonnakohus vabastas teisipäeval Kersti Krachti vahi alt, kuid Hillar Teder vabaneb vahi alt kohtumääruse jõustumisel elektroonilise valve alla.