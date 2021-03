Riik alustas COVID-19 vaktsineerimise ja ohutu käitumise kampaaniat

Sotsiaalministeerium ja Terviseamet käivitasid sotsiaalkampaania "Kohe julgem!", mis kutsub Eesti inimesi end esimesel võimalusel COVID-19vastu vaktsineerima. Lisaks tuletatakse meelde, et viiruse leviku kontrolli alla saamiseni tuleb järgida kõiki reegleid ja piiranguid.

"Vaktsineerimisest tekkiv kaitse aitab meil ühiskonnana kaua oodatud tavapärase elu juurde naasta," ütles Terviseameti peadirektor Üllar Lanno. "Eestis on COVID-19 haiguse vastu vähemalt ühe vaktsiinidoosiga vaktsineeritud juba üle 100 000 inimese ja see arv suureneb iga päevaga. Praegu on esmatähtis, et jõuaksime kiires tempos ära vaktsineerida kõik need inimesed, kes on COVID-19 haiguse suhtes kõige haavatavamad. Siit edasi, hiliskevadise vaktsiinikoguste suurenemisega avaneb vaktsineerimise võimalus ka kõigile teistele soovijatele, sest vaktsiine on tellitud iga inimese jaoks. On oluline, et igaüks meist vaktsineerimise võimalust kasutaks."

Lanno lisas, et suur osa eesliinitöötajatest on juba vaktsineeritud ja see on aidanud meditsiini-ning hoolekandetöötajate hulgas nakatumist märgatavalt vähendada. "Samal ajal tuletame meelde, et Eestis on praegu viiruse leviku kõrghetk ning tervishoiusüsteem töötab viimase piiri peal," ütles Lanno. "Et haiglad suudaksid abistada COVID-19 haigete kõrval ka teisi patsiente, peame viiruse levikut piirama igapäevaste füüsiliste kontaktide vähendamise, teineteisega vesteldes distantsi hoidmise, maski kandmise ja hügieenireeglite järgmisega. Samuti tuleb ära jätta kõik kogunemised."

Kampaanias "Kohe julgem!" astuvad üles vaktsineeritud arstid, päästjad, õpetajad, politseinikud ja teised eesliinitöötajad ning riskirühmadesse kuuluvad inimesed. Kampaania toimub eesti ja vene keeles.

Kampaaniamaterjalide näidised leiab SIIT.

Veebruari lõpus Turu-uuringute tehtud elanikkonnaküsitluse järgi püsib vaktsineerida soovivate Eesti elanike osakaal endiselt kõrge ning on veelgi suurenenud ohutunnetuse kasvades. Ligi 70% vastanutest soovivad end vaktsineerida või on juba vaktsineeritud. Veebruari alguses oli nende inimeste osakaal 65%.

Veebruari lõpus kasvas järsult inimeste hulk, kes soovivad koroonavastaste meetmete karmistamist ning suurenes arusaam olukorra kriitilisusest.