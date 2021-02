Riik otsib partnereid nutikate lahenduste kasutuselevõtuks noorsootöös

"Näeme, et nutikate lahenduste kasutuselevõttu noorsootöös on oluline täiendavalt toetada ja kiirendada. Koroonakriisis on olnud digitaalsete lahenduste kasutamine möödapääsmatu," märkis noortepoliitika asekantsleri Kristi Vinter-Nemvalts.

Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) ning Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) otsivad partnereid, kes looksid kohalikele omavalitsustele nutikaid noorsootöö lahendusi. Projektitaotlusi saab RTK-le esitada alates 15. veebruarist kuni 15. aprillini 2021.

Vinter-Nemvalts sõnul on noorsootöös võimalik märksa rohkem kasutada innovaatilisi digilahendusi. "Näeme, et nutikate lahenduste kasutuselevõttu noorsootöös on oluline täiendavalt toetada ja kiirendada. Koroonakriisis on olnud digitaalsete lahenduste kasutamine möödapääsmatu. Soovime, et noorsootöös taoline innovatsioon jätkuks," ütles Vinter.

Taotlusvooruga rahastatakse projekte, mille abil töötatakse välja noorte vajadustel ja huvidel põhinevaid innovatiivseid lahendusi ning kasvatatakse kohalike omavalitsuste ja noorsootöötajate võimekust nende kasutamisel.

RTK teenusekoordinaator Kelly Poopuu loodab, et nutikaid lahendusi pakkuvad projektitaotlused on ka ise nutikad. "Taotluse võib esitada mis tahes Eestis registreeritud juriidiline isik. Küll aga tuleb taotlejal meeles pidada seda, et üks taotleja saab esitada vaid ühe taotluse. Seetõttu on oluline, et see üks projektitaotlus oleks võimalikult hästi läbi mõeldud ning suudaks ka reaalselt seatud eesmärke täita," rääkis Poopuu.

Taotlusvooru maht on kokku üle 1,7 miljoni euro ning toetuse minimaalne summa ühe projekti kohta on 871 435 eurot. Toetust rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide programmi "Kohalik areng ja vaesuse vähendamine" meetmest "Laste ja noorte heaolu suurendamine".

Riigi Tugiteenuste Keskus ootab taotlemisest huvitatuid osalema taotlusvooru tutvustaval virtuaalsel infopäeval 5. märtsil kell 13.00. Infopäeva ja taotlemise kohta saab lähemalt lugeda RTK kodulehelt: https://www.rtk.ee/toetused/nutikad-lahendused-noorsootoos.