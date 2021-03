Riik pakub haridustöötajatele koroonaajal psühholoogilist nõustamist

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna ütles, et selline tugiliin on Eesti õpetajale üheks võimaluseks, kuidas saada tuge ja oma vaimset tervist hoida.

Haridus- ja teadusministeerium koostöös haridus- ja noorteameti Rajaleidjate ja Eesti Koolipsühholoogide Ühinguga otsustas avada haridustöötajatele suunatud tugiliini, kus kõnedele vastavad koolipsühholoogi kutsetunnistusega kogemustega psühholoogid.

Tugiliin on kättesaadav igal tööpäeval kl 12-20 telefoninumbril 7350750.

„Koroonakriisi tõttu pikaaegselt ülekoormatud õpetajad on korduvalt õppevormi operatiivselt muutma pidanud, leidnud käigu pealt uusi lahendusi ning õpilasi keerulisel ajal toetanud,“ ütles haridus- ja teadusminister Liina Kersna. „Selline tugiliin on juba hästi toimiv näiteks Suurbritannias ning mitmed teisedki riigid kaaluvad taolise liini loomist. Loodan, et see on Eesti õpetajale üheks võimaluseks, kuidas saada tuge ja oma vaimset tervist hoida.“

Tugiliini eesmärk on pakkuda haridustöötajatele hõlpsalt kättesaadavat võimalust rääkida kvalifitseeritud psühholoogiga mugavalt, anonüümselt ja tasuta.

„Meil on hea meel, et saame olla toeks õpetajatele, kes eesliinil igapäevaselt toime peavad tulema. Kahjuks on vaid 36% koolides psühholoogid kohapeal olemas ning seetöttu on väga tervitatav tugiliin, mille kaudu psühholoogiline nõustamine on kättesaadav igale õpetajale,” ütles Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juht Karmen Maikalu. „Tugiliinil vastavad psühholoogid mõistavad kooli hingeelu süvitsi ning toetavad õpetajat endas ressursse leidma ja keerulistes olukordades tasakaalu hoidma.”

Tugiliinile lisaks pakuvad haridus- ja noorteameti Rajaleidjad ka e-nõustamise võimalust. „Rajaleidja.ee veebilehel avaneb kõigil soovijatel võimalus suhelda Rajaleidja e-nõustajaga,“ ütles haridus- ja noorteameti Rajaleidjate juht Epp Müil ning lisas, et ka seal vastavad pöördumistele kutsetunnistusega koolipsühholoogid. „Rajaleidja ja Eesti Koolipsühholoogide Ühingu psühholoogid on erapooletud kuulajad, kes annavad nõu, kuidas õpetajana sel erilisel ajal toime tulla.“

Rajaleidjate e-vestlus on avatud esmaspäevast reedeni kell 10-14. Oma küsimusi ja mõtteid saab jätta ka hiljem ning neile vastatakse esimesel võimalusel.

Tugiliin on avatud tööpäeviti kell 12-20 telefoninumbril 7350750.