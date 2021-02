Ringkonnakohus ei otsutanud veel Hillar Tederi vahi alt vabastamist

Hillar Teder on kahtlustuse järgi leppinud kokku altkäemaksu andmise Kersti Krachtile selle eest, et viimane kasutab ära oma positsiooni ministri nõunikuna, et kindlustada Porto Francole soodsad otsused Kredexi kriisiabimeetmete kasutamisel.

Tallinna ringkonnakohus pidi kolmapäeval otsutama, kas vabastada korruptsioonikuritegudes kahtlustatav suurettevõtja Hillar Teder vahi alt, kuid otsustas selle asemel hoopis uuendada menetlust ja hakata seda küsimust uuesti arutama järmisel nädalal, vahendas BNS.

Ringkonnakohus arutab asja uuesti 15. veebruaril, ütles Vilu. "Asja uus arutamine on vajalik, et prokurör otsustaks uuesti, milliseid tõendeid on võimalik kaitsjatele tutvustada. Nimelt oli kaitsjate üks oluline etteheide, et tõendite sisu teadmata ei ole neil võimalik maakohtu määruse seisukohti vaidlustada. Ringkonnakohus nõustus kaitsjatega, et tõendite sisu täielik tutvustamata jätmine ei ole lubatav," märkis ta.

"Ringkonnakohtul ei ole seaduse järgi õigust kohtueelse menetluse ajal ise kaitsjatele tõendeid tutvustada, vaid kohus peab andma prokurörile uue võimaluse kaaluda, kas ja milliseid tõendeid tutvustada. Seda ringkonnakohus tegigi," nentis Vilu.

Vilu sõnul just sel põhjusel uuendas ringkonnakohus menetluse, andmaks prokurörile võimaluse kaaluda, kas ja kuidas teha kaitsjatele kättesaadavaks vahistamisküsimuse lahendamise seisukohalt oluline teave. 15. veebruari istungile on kutsutud kaitsjad ning prokurör, kahtlustatav ei ole kohustatud istungist osa võtma.

Kaitsjad: saame üha enam kindlust Tederi vahistamise põhjendamatuses

Kaitsjate Erki Kergandbergi ja Sandra-Kristin Kärneri sõnul näib kolmapäevase Tallinna ringkonnakohtu määruse valguses, et korruptsioonikuritegudes kahtlustatava suurettevõtja Hillar Tederi vahistamine on põhjendamatu. "Väga positiivne on see, et kohus pidas põhjendatuks Hillar Tederi kaitsjate väidet, et kaitsjate õigust tutvuda tõendusteabega on õigusvastaselt piiratud. Prokuratuuri selline käitumine võib tuua kaasa selle, et Teder vabastatakse vahi alt," ütles Kergandberg.

Ringkonnakohus uuendas kolmapäeval menetluse ning kohustas prokuratuuri kaaluma kaitsjatele vahistamise aluseks olevate tõendite tutvustamist. "Ebamõistlik on aga see, et kogu praeguse protsessi vältel viibib Teder endiselt vahi all," nentis kaitsja.

Kergandberg märkis, et ringkonnakohus leidis oma määruses, et prokuratuuri poolse nii üldsõnalise viitamise korral pole kohtul võimalik veenduda isegi selles, kas need tõendid, millele prokurör viitab, on kohtule üldse esitatud. "Seega saame üha enam kindlust, et Hillar Tederi vahistamine on olnud täiesti põhjendamatu ning ekslik," ütles Kergandberg.

Maakohus nõustus vahistamisega

Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern on BNS-ile öelnud, et prokuratuur kaitsjate seisukohaga ei nõustu. "Meie hinnangul on kahtlustuse esitamine ja kahtlustatava vahistamine põhjendatud ning meie seisukohaga nõustus ka maakohus," märkis ta.

12. jaanuaril pidasid kaitsepolitsei töötajad Porto Franco kinnisvaraarendusega seotud võimalikes korruptsioonikuritegudes kahtlustatavatena teiste seas kinni Hillar Tederi ja rahandusministri praeguseks endise nõuniku Kersti Krachti ning kahtlustus esitati Keskerakonna peasekretärile Mihhail Korbile ja juriidilise isikuna Keskerakonnale.



Hillar Tederit ja Mihhail Korbi kahtlustustakse mõjuvõimuga kauplemises. Kahtlustuse järgi lepiti kokku, et Hillar Teder annetab Keskerakonnale enne kohalike omavalitsuse valimisi kokku kuni miljon eurot. Vastutasuks pidi Mihhail Korb korraldama Porto Franco arenduse kasuks õiguse rajada parkla väljasõidutee Tallinna linna maadele. Kahtlustuse mõjuvõimuga kauplemises on juriidilise isikuna saanud ka Keskerakond.

Hillar Teder on kahtlustuse järgi leppinud kokku altkäemaksu andmise Kersti Krachtile selle eest, et viimane kasutab ära oma positsiooni ministri nõunikuna, et kindlustada Porto Francole soodsad otsused Kredexi kriisiabimeetmete kasutamisel. Altkäemaksu üleandmine jäi toimumata kuivõrd Hillar Tederi ning Kersti Krachti pidasid kaitsepolitseiameti töötajad kinni, märkis riigiprokuratuur.

Samuti kahtlustatakse Hillar Tederit ja Kersti Krachti rahapesu kokkuleppes, et varjata Tederilt Krachtile altkäemaksu andmist.

Lisaks on esitatud kuritegude toimepanemise kahtlustused veel kahele ettevõtjale.

14. jaanuaril andis maakohus loa võtta Teder ja Kracht esialgu kuni kaheks kuuks vahi alla.