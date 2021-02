Rohelisema õue nimel tasub juba veebruaris ettevalmistusi teha

Botaanikaia tarbetaimede aednik Tiina Marjapuu soovitab paprika ja tšillipipra seemned idanema panna juba veebruaris, et taimed ette kasvatada. "Need taimed tahavad rohkem valgust kui aknalaual tavaliselt on," rääkis Marjapuu.

Botaanikaia tarbetaimede aednik Tiina Marjapuu soovitab paprika ja tšillipipra seemned idanema panna juba veebruaris, et taimed ette kasvatada. "Need taimed tahavad rohkem valgust kui aknalaual tavaliselt on," rääkis Marjapuu.

"Lisavalgustus taimevalguslampidena on suureks abiks! Poest ostetud substraadile võiks mulla struktuuri parandamiseks juurde lisada looduslikku vermikuliiti või perliiti, mis samuti aitavad mullas niiskust säilitada. Kui seemned mullas, tuleb rahulikult kasta. Ülekastmise oht ei kimbuta mitte ainult algajaid, vaid edasijõudnuidki! Tänapäevased ettekasvatuspotid on alt aukudega ja alusele kogunenud vesi tuleb alt ära valada, et taimejuured ei läheks kõdunema."

Kui on tarvis aga viieks-kuueks päevaks kaugemale ära sõita, aitab alusele valatud vesi taimede kuivamist vältida. "Muld suudab sealt vee imendada ja taimed jäävad pere ajutiselt kodunt lahkudes ellu," ütles Marjapuu.

Paras aeg asuda lilli ette kasvatama

Kel meeldib seemnest jälgida suvelillede tärkamist, võib suvelilligi õue jaoks juba praegu ette kasvatama asuda.

"Pika kasvuajaga suvelilled tahavad juba veebruarist või märtsi algusest ette kasvatamist, et suvel varakult õide puhkeda," rääkis Marjapuu. "Näiteks tuntud amplitaimed lobeelia ja petuunia. Pikka kasvuaeg tahab ka näiteks hurmav hõbepael."

Tärganud taimed vajavad ümber pikeerimist eraldi kasvupottidesse, kus need samuti oskuslikku kastmist ja väetamist vajavad. Amplisse ümberistutamisel tuleb jälgida, et juureümbruse mullapall jääks korralikult mulla sisse ja mitte kõrgemale, vältimaks läbi kuivamist.

"Uus teema on tõusmesalati ehk pisirohe kasvatamine," lausus Marjapuu, kes soovitab supirohelise ja tõusmesalatina misunat ehk jaapani lehtnaerist, tatsoid ehk hiina kodariknaerist ja paksoid ehk hiina lehtnaerist.

"Naeriselaadset juurikat, mida eide ja taadiga koos välja kiskuma peaks, nad ei moodusta, kuid väga tervislikud on nende lehed, mis mitsunal nt kaunid pitsilised punaselehelised,"lisas Marjapuu.

Hästi idanevad toatingimustes hernes ja nisu. "Ööpäevase soojemas vees leotamise järel tärkab hernes kiiresti. Esimesed kümne-kahekümne cm pikkused võrsed on hästi mahlased, magusad ja ilusad," ütles Marjapuu. "Neid tasub toidulisaks kasvatada! Salatirohelisena, supi või prae juurde võib samuti kasvatada redist, mille pealseid võib tarvitada juba kaheidulehelisena. Need on pilgeni kasulikke vitamiine täis!"

Idandite kasvatuseks tasub ökopoest hankida augulise kaanega nõu, sest seemned vajavad regulaarset loputamist. "Seda kindlasti toasooja veega, sest seemnest kasvavat taime mõjutab igasugune äkiline ärritus. Külm vesi ehmatab ja mõjub taimekasvule pidurina," hoiatas Marjapuu. "Mulle maitsevad väga magusa maitsega nisuidandid, mis sobivad hästi hapuka pohlakompotiga. Suurepärane kõrvaltoime oli, et võttis ka väga hästi kaalust alla. Mungauba kiire kasv aga annab idandamisel lausa eduelamuse!"

Kõige vähenõudlikumad on tavalised sibulad

"Paraja mahuga klaas või nõu tuleks täita veega niipalju, et sibula kand vette ulatuks,"lausus Marjapuu. "Vett peaks vahetama iga päev ja nii kolme päeva pärast on sibul korralikud juured alla kasvatanud. Siis piisab juba sellest, et juured vette ulatuvad. Oma rohelised lehed kasvatab sibul neist toitaineist, mis talle mugulasse on kogunenud. Kui sibul kasvuhoo sisse saab, saab kolme-nelja päeva pärast juba rohelisi sibulalehti süüa."

Mai alguses soovitab Marjapuu peenrakasti jaoks hakata ette kasvatama tomatiistikuid.

Tänavu saavad korteriühistud toetusega soetada ka kompostikaste ning ravim- ja köögivilja taimi

"Toetuse "Roheline õu" taotlus tuleb senise ühe kalendrikuu asemel esitada kahe kalendrikuu jooksul pärast tööde tegemist," ütles abilinnapea Eha Võrk. "Selle toetuse raames lisandub võimalus osta kompostikaste ja ravim-, köögivilja jm taimi, mis mitmekesistavad korteriühistute hoove ja toetavad Tallinna kui rohelise linna visiooni."

Haljastustoetust saab taotleda korterelamu õue puude, põõsaste, püsikute, roni-, maitse-, ravim-, köögivilja- ja muude taimede ostmiseks ja istutuseks. Toetuse abil saab osta ja paigaldada lillevaase ja ampleid, peenrakaste ja –piirdeid, geotekstiili ja istutusmaterjali nagu turvas ja muld ning soetada ja paigaldada pinnasekatteid (multš, dekoratiivkivid jms). Veel saab toetusega rajada muru ja teha samblatõrjet, teha puudele hoolduslõikust ja raiet ning hoolduslõikust põõsastelegi.

Linnavaraamet kontrollib taotluse ja taotleja nõuetele vastavust ning toetuse taotlemise tingimustele vastavust 30 päeva jooksul arvates taotluse ametile laekumisest ja otsustab toetuse andmise kümne päeva jooksul pärast nõuetele vastava taotluse saamist ja lisadokumentide kontrollimist.

Tänavu on Roheline õu toetuse eelarve 40 000 eurot.

Lisateave https://www.tallinn.ee/Teenus-Projekt-Roheline-ou