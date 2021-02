Sahara kõrbest pärineva tolmu tõttu võib sadada kollast lund

Eesti kohale jõuab teisipäeval Põhja-Aafrikast Sahara kõrbest pärit liivatolm, mille tõttu võib maha sadav lumi olla kollaka varjundiga,l kirjutab Postimees. Inimeste tervisele tuhandete kilomeetrite kauguselt pärit liivatolm ohtlik ei ole.

Ilmateenistuse ilmaprognooside osakonna juhtivsünoptiku Taimi Paljaku sõnul võib Eestis ilm teisipäeval liivatolmupilve tõttu olla hägusam ja sombusem kui tavaliselt. Seda põhjustavad kõrgemates õhukihtides hõljuv tolm ja teised peenosakesed.

"Sadu, mis lörtsi ja lumena tuleb, võib olla kergelt kollakam ehk mitte nii erkvalge, nagu värske lumi tavaliselt on," selgitas Paljak.

Millise kontsentratsiooniga Aafrikast Eesti poole teel olev liivatolmupilv siia kohale jõudes on, sõltub paljudest asjaoludest. Tolmupilv tuleb Eestisse Rootsist üle Läänemere ja kuna ilmaprognoos lubab sellesse piirkonda sadu, sajab osa tolmust alla juba enne Eesti kohale jõudmist. Milline on aga tolmu täpne kontsentratsioon, on Paljaku sõnul väga keeruline ennustada.

Tema kinnitusel Sahara tolm teisipäeval Eestis ilma nii hämaraks ei muuda kui 2017. aasta 17. oktoobril Portugalist Eestisse jõudnud metsatulekahjude suits. Siis tuli koos tulekahjusuitsuga Eestisse samuti Sahara kõrbest pärit liivatolm ja kahe asja koosmõjul oli päev aastaaja kohta harjumatult hämar. "See juhtus sügisel, aga praegu on suund kevade poole ja päike on pilvede taga kõrgemal. Nii hämar ilm olema ei saa nagu tookord," ütles Paljak.

Suurem tõenäosus kollast lund näha on Mandri-Eesti idapoolses osas, kuna Lääne-Eestis läheb hommikul algav lörtsisadu kiiresti üle vihmaks ja maapinnale kõrbetolm koos värske lumega ei jõuagi. "Kui liivatolmu kontsentratsioon on nii suur, et ta lume värvuse kollakaks muudab, siis on suurem tõenäosus seda näha mandri sisealal ja eelkõige idapoolses osas," ütles Paljak.

Sahara kõrbetolmu pilv ei jää Eesti ilma kujundama kauaks. Satelliidipildi ja lühiajalise prognoosi põhjal ennustab ilmateenistus, et tolmupilv jõuab Eestisse lääne poolt teisipäeva hommikul ja õhtuks on see juba Eesti kohalt kadunud.

Paljaku sõnul jõuab Sahara kõrbe liivatolm Eestini seetõttu, et mitu päeva järjest on õhuvool olnud ühtlaselt tugev ja ühesuunaline. Satelliidipiltidelt on selgelt näha, kuidas tolm liigub Sahara kõrbest Prantsusmaa kohale ja sealt edasi üle terve Euroopa. Sünoptik märkis, et kuigi Sahara tolm võib sattuda Eestisse igal ajal, juhtub seda sagedamini just hilistalvel ja varakevadel, kui on käimas põhjapoolse külma ja lõunapoolse sooja õhumassi omavaheline võitlus. Sel ajal jõuab lõuna poolt põhja sagedamini sooja õhku.