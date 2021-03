"Vaatamata sellele, et tavapärased kunstigaleriid on suletud, saame meie siiski kooliõpilaste töid ohutult vabas õhus publikule näidata ja usun, et see lisas motivatsiooni ka õpilastele endile," kirjeldas Pelgulinna Gümnaasiumi direktor Tõnu Piibur.

Täna, 8. märtsil avatakse Salme Kultuurikeskuse fassaadil näitus, kus näeb valikut Pelgulinna Gümnaasiumi kunstisuuna lõputöödest.

"Vaatamata sellele, et tavapärased kunstigaleriid on suletud, saame meie siiski kooliõpilaste töid ohutult vabas õhus publikule näidata ja usun, et see lisas motivatsiooni ka õpilastele endile," kirjeldas Piibur.

"Neljanda näitusega oleme jõudnud kogukonna temaatika juurde. Kui projektsiooninäituse idee algselt sündis, siis oligi meie mõte, et see võiks olla hea platvorm kohalikule kogukonnale. Kindlasti ootame Kalamaja, Pelgulinna jt asumite elanike töid ka edaspidisteks näitusteks," ütles kultuurikeskuse direktor Sten Svetljakov.

"Ka kõige keerulisemaid aegu võib kunsti kaudu paremaks muuta. Olgu siis ise luues või teiste loomingust osa saades. Rõõm on tõdeda, et siinse rahva hulgas nii palju huvitava mõtlemise ja hea kunstnikukäega inimesi leidub. Tasub tulla tutvuma ja inspiratsiooni koguma!"lisas Põhja-Tallinna linnaosavanem Peeter Järvelaid.

Pelgulinna Gümnaasium on üks Eesti suurimaid kogukonnakoole, kus õpetatakse noortele süvendatult kunsti juba 60. aastat. Lisaks igapäevastele koolitundidele on koolis võimalik osa võtta põnevatest kunstipraktikatest ja konkurssidest, samuti toimuvad iga-aastased 9. ja 12. klassi lõputööde näitused. Väljapanek jääb avatuks kuni 14. märtsini.

Salme Kultuurikeskus projektsioonnäitus on ellu kutsutud, et pakkuda inimestele vabas õhus kultuurilisi elamusi olenemata erinevatest piirangutest. Näitus keskendub peamiselt maali – ja fotokunsti eksponeerimisele. Kunstinäitus jääb avatuks seniks kuni jätkub pimedat aega ja säilib kunstnike kui ka vaatajate huvi. Kunsti eksponeerimiseks võtta ühendust kultuurikeskusega läbi Salme Kultuurikesksue facebookilehe või e-maili aadressil info@salme.ee.