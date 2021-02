Salme kultuurikeskuse ees esmaesitletakse iseseisvuspäeva audiokava

Põhja-Tallinnas Salme kultuurikeskuse ees tähistatakse kolmapäeval iseseisvuspäeva audiokava "Taaralaste targad pojad“ esmaesitlusega.

Kolmapäeval esitleb Põhja-Tallinna valitsus Salme kultuurikeskuse ees Eesti Vabariigi 103. sünnipäeva puhul audiokava "Taaralaste targad pojad“, teatas linnaosa pressiesindaja teisipäeval. Esitlust saab kuulata kella 10-22.

"Sel aastal pakume põhjatallinlastele iseseisvuspäeva tähistamiseks erilise audiokava, mida saab kuulata terve päeva jooksul õues. Tänavusel vabariigi aastapäeval peame pidustused ja kogunemised ära jätma," rääkis Põhja-Tallinna vanem Peeter Järvelaid. "Seepärast oleme loonud eesti luulel põhineva audiokava, millega pakume pühade meeleolu ning aega, et rännata läbi ajaloo."

Audiokavas on oma hääle andnud tuntud näitlejad Alo Kõrve, Hele Kõrve, Ester Kuntu ja Sander Roosimägi. Lavastaja on Diana Leesalu, muusikaline kujundaja Veiko Tubin.

"Kutsume üles Eesti Vabariigi aastapäeval võtma hetke enda jaoks, et mõtiskleda selle üle, mida Eesti on 103 aasta jooksul saavutanud ja kuidas muutunud läbi aegade. Me toome kuulajateni tuntud luuletajate Anna Haava, C.R. Jakobsoni, Juhan Kunderi, Juhan Liivi, Ellen Niidu ja teiste loomingu, mis kõik on kantud eesti vaimust. Soovitame tulla audiokava kuulama ja vaatama just pimedal ajal, kuna siis on nähtav ka kava visuaalne pool," lisas Salme kultuurikeskuse direktor Sten Svetljakov.

Alates 23.veebruarist, saab Salme Kultuurikeskuse fuajees näha Kopli Lasteaia ilusat ja harivat näitust "Minu Eestimaa". Lapsed on joonistanud fantaasiaküllaseid pilte oma ettekujutuste Eestimaast, lisaks näeb väljapanekul kauneid keraamilisi sõlgi, mis on samuti väikeste kasvandike tehtud. Kasvatajad on aga kokku pannud huvitavad plakatid, kus on kõrvuti fotod lasteaia minevikust ja tänapäevast. Kopli Lasteaed on sama vana kui Eesti Vabariik – 103 aastane.