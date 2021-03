Salvest lükkab ümber kuuldused töötajate salavaktsineerimisest

Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp kinnitas, et toiduliit on pöördunud sotsiaalministeeriumi ja terviseameti poole palvega leida võimalus pärast eesliinitöötajate ja haavatava elanikkonna vaktsineerimist lülitada ka toiduainetööstuse töötajad niiöelda eesliini tagaliini töötajate hulka ja anda neile vaktsineerimisvõimalus.

Mitu inimest on Postimehele vihjanud, et toidutootja Salvesti tehases käisid kohal medõed, kes vaktsineerisid seal töötajaid, vahendas BNS. Kõrgmaa kinnitas Postimehele, et sellist asja pole juhtunud.

"Salvest on küll koos toiduliidu ja sotsiaalministeeriumiga ära kaardistanud töötajate vaktsineerimissoovi, aga vaktsineerimist kui sellist ei ole toimunud," ütles ta.

Töötajad on vaktsiiniootel

Salvest saatis koos teiste toiduliidu ettevõtetega 1. märtsiks sotsiaalministeeriumile oma nimekirja nendest töötajatest, kes vaktsiini soovivad. "Hetkel oleme ootel, et mismoodi võiks vaktsineerimine toimuda," lisas ta.

Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp kinnitas, et toiduliit on pöördunud sotsiaalministeeriumi ja terviseameti poole palvega leida võimalus pärast eesliinitöötajate ja haavatava elanikkonna vaktsineerimist lülitada ka toiduainetööstuse töötajad niiöelda eesliini tagaliini töötajate hulka ja anda neile vaktsineerimisvõimalus.

Kõrgmaa sõnul ootab toidutööstus vaktsineerimist väga. "Kui me oleme vaktsineeritud, siis saame Eestis sees tagada toidutootmise, mille vajalikkust näitas eelmine kevad, kui teised riigid sulgesid piirid ja lõpetasid tarned," selgitas ta. Seda, kui paljud Salvesti töötajad ennast vaktsineerida soovivad, Kõrgmaa ei avaldanud, öeldes, et see on konfidentsiaalne informatsioon.

Tööstuses pole kaugtöö võimalik

Potisepa sõnul pole tööstustes võimalik toota kaugtöö vormis ega pidada suurt osa töötajaid vabatahtlikus karantiinis. "Seega on väga oluline võimalikult kiiresti võimaldada toiduainetööstusega seotud töötajate vaktsineerimine, et viia miinimumini riskid, et ei peatuks tootmine. Enamus tootmisi on juba võtnud tarvitusele äärmised hügieeninõuded, kuid leiame, et see ei ole piisav, et garanteerida elanikkonna toiduga varustamine," lisas ta.

Toiduliit jagas ministeeriumile esitatud andmetes ettevõtete töötajad kolme kategooriasse: asendamatud töötajad, kelle haigestumisel on oht, et tootmine seiskub ja keda peaks vaktsineeritama kohe nö eelisvaktsineerimisega; kriitilised töötajad, kelle haigestumisel on oht, et tootmine on oluliselt häiritud, kuid jätkamine mingil määral ja asendustega võimalik ja keda peaks eelisvaktsineerima; ülejäänud töötajad, keda vaktsineerida soovitakse vähegi eelisjärjekorras.Ettevõtjad soovivad võimalust ka vaktsineerijate kohaletulekut ettevõtetesse.

"Rõhutasime ja tegime ettepaneku, et peame oluliseks toidu- ja joogitööstuste ja toidu- ja joogitöötlejate töötajad tuleks lisada elutähtsate teenuste osutajate nimekirja kui oluliste ülesannete täitjad ja toidu julgeoleku garanteerijad," täpsustas Potisepp.

Seda, kui paljud sektori inimesed on nõus vaktsineerima, ta öelda ei osanud – see selgub vaktsineerimise käigus, toiduliidul neid andmeid ei ole.