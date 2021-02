SEB: tarbimislaenude võtmine suurenes mullu meeste hulgas

SEB andmeil vähenes 2020. aastal naiste seas väikelaenude võtmine, samas meeste hulgas suurenes; kuni 40-aastaste meessoost klientide seas on tarbimislaenud pea kaks korda rohkem küsitud pangatoode kui naiste hulgas.

SEB andmeil vähenes 2020. aastal naiste seas väikelaenude võtmine, samas meeste hulgas suurenes; kuni 40-aastaste meessoost klientide seas on tarbimislaenud pea kaks korda rohkem küsitud pangatoode kui naiste hulgas.

"Eelmisel aastal, mil inimeste kulud olid peamiselt langustrendis ja säästud pigem kasvasid, ootasime tarbimislaenude langust kõikides kliendigruppides," ütles SEB erakliendi segmendi müügijuht Evelin Koplimäe pressiteate vahendusel.

Tema sõnul näitab SEB statistika, et 2020. aastal paljud eestimaalased keskendusid olmekulutustele ning selle valguses tundub müügijuhi hinnangul ka loogiline, et väikelaenamise peamine põhjus on endiselt kodu remont, renoveerimine ja kodutehnika ost.

"Huvitav aga on see, et mehed olid selles valdkonnas aktiivsemad, võrreldes varasemate perioodidega," märkis Koplimäe.

SEB klientidest on üle 30 protsendi väikelaenu klientidest mehed vanuses 26 kuni 35 eluaastat ning mida suurem on laenatud summa, seda pikem on laenuperiood.

Tarbimislaenu keskmine laenusumma oli 1000–2000 eurot, tagasimakseperioodiga kaks aastat. Kolmandik laenutaotlustest esitati eelmisel aastal Harjumaalt, ülejäänud maakondades oli väikelaenude võtmine proportsionaalne rahvaarvuga.