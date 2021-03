SEB: Teadlikkus pensionikogumisest on kahe aastaga tõusnud

"Kui enne suuremaid muutusi oli 20 protsenti tulevastest Balti pensionäridest uurinud oma pensionivarade seisu ja tuleviku pensioni suurust, siis täna on tulemus kahekordistunud," rääkis SEB Life and Pension Baltic Eesti filiaali juht Triin Messimas.

SEB pensionivalmiduse uuringust selgus, et Balti riikide elanike üldine teadlikkus oma pensionikogumisest on tõusnud viimase kahe aasta kõrgeimale tasemele, vahendas BNS.

"Uuringust selgub Baltikumis toimunud pensionireformide mõju elanikkonna kogumisteadlikkusele ja -käitumisele. Kui enne suuremaid muutusi oli 20 protsenti tulevastest Balti pensionäridest uurinud oma pensionivarade seisu ja tuleviku pensioni suurust, siis täna on tulemus kahekordistunud," ütles SEB Life and Pension Baltic Eesti filiaali juht Triin Messimas.

Alates 2018. aastast on tõusnud nende Balti riikide elanike hulk, kes koguvad täiendavalt oma pensioniks kolmandasse sambasse. Regulaarselt täiendavalt pensioniks kogujate osakaal on kasvanud 20 protsendilt ligi 30 protsendini.

Uuringust selgub ka, et keskmine summa, mida täiendavalt pensioniks kogutakse, on kõige kõrgem Eestis, ulatudes ligi 100 euroni kuus. Eestile järgneb Leedu 69 euroga kuus ning Läti keskmiselt 55-eurose sissemaksega kolmandasse sambasse.

Pensionivalmiduse uuring kinnitas seost tänase majandusliku kindlustunde ning tuleviku pensioni osas – kõrgema sissetulekuga elanikud tunnevad ka tuleviku osas end kindlamalt. Eestis kinnitas 42 protsenti elanikkonnast, kes saavad üle 1500 eurot palka, et tunnevad ka pensioni osas majanduslikult kindlamalt. Samas Lätis ja Leedus on vastavad näitajad 51 ja 57 protsenti.

Uuringust selgus, et Balti riikide elanikest majanduslikult kõige kindlamalt tunnevad end Leedu elanikud 47 protsendiga. Lätis oli vastav näitaja 41 protsenti ning Eestis 33 protsenti.

Kuigi Balti riikide naiste teadlikkus ja huvi pensionikogumine vastu on võrreldes meestega suurem ning mõne protsendipunkti jagu on suurem ka naiste hulk, kes kogub regulaarselt täiendavalt pensioniks, tunnevad naised end tuleviku osas ebakindlamalt.

"Vaatamata sellele, et naised on üldjoontes vastutustundlikumad pensioniks ettevalmistujad, mis praktikas väljendub selles, et nad liituvad parema meelega näiteks kolmanda sambaga, on reaalsuses naiste kindlustatus pensionieas meeste omaga võrreldes tunduvalt nõrgem," ütles Messimas.

Tema sõnul on selles oma roll naiste väiksemal palgal ning nende suuremal pühendumisel pereasjadele ja lastega seotud kuludele. "Liialdamata võib öelda, et Eesti naine hakkab oma pensioni kogumise peale mõtlema alles siis, kui kõik tema pere ja laste vajalikud kulud on kaetud või olukorras, kus pension on juba ukse taga," nentis Messimas.