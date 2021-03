Sel nädalal saabuv AstraZeneca vaktsiin kasutatakse esimeseks süstiks

Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv ütles esmaspäeval riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil, et tänase seisuga on Pfizer/BioNTechi vaktsiini jääk 8000 doosi.

Kõik sel nädalal Eestisse saabuvad AstraZeneca vaktsiinid suunatakse esimeseks vaktsineerimiseks, vahendas BNS.

Tegemist on teise doosi broneeringuga ning see kasutatakse ära sel nädalal. Esmaspäeval saanunud Pfizer/BioNTechi vaktsiini tarne on tellimustega kaetud ning see saadetakse välja teisipäeval-kolmapäeval.

Parve sõnul on Moderna vaktsiini tarned kõige ebaühtlasemad, seda vaktsini on esmaspävase seisuga laos umbes 5000 doosi ning ka need on broneeritud teise doosi süstimiseks. Eelmise nädalal reedel kinnitas ravimifirma, et nädala teises pooles on Eestisse jõudmas uus tarne.

AstraZeneca vaktsiini Parve sõnul terviseameti laos ei ole. Vaktsineerijate käes on umbes 13 000 doosi, mis moodustab kaks kolmandikku viimasest AstraZeneca vaktsiini tarnest. Parve kinnitusel kasutatakse need doosid ära lähipäevil.

Parve sõnul suunatakse kõik sel nädalal saabuvad AstraZeneca vaktsiinid esimese vaktsiinisüsti tegemiseks.

Rahvusringhäälingu uudisteportaali andmetel jõuab Eestisse esmaspäevl Pfizer/BioNTechi tarne 14 040 doosiga. AstraZenecat tuleb teisipäeval 21 600 doosi ja reedel 9600 doosi. Moderna tarne 7200 doosiga jõuab Eestisse pühapäeval.