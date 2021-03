Loomaaiaasukad tänavad lahkeid kõrvitsakasvatajaid toidulauda rikastanud maitsva, mahlase, tervisliku ja põneva vilja eest matsutades.

Vahepeal ilma õrritanud kevad kadus taas paksu lumevaiba alla. Tallinna loomaaia jääkarupaaril on sellest muidugi ainult hea meel. 18-aastane karuemand Friida hoiab end nüüd sagedaste suplustega vormis ja lustib jäises basseinivees erinevate mänguasjadega. Ta kasutab ära, et on väiksem ja liikuvam ning edvistab ja narritab viis aastat nooremat hiigelkasvu peigmeespoissi Raspit vahel lausa nii, et too kulm kipras puhisema hakkab.

Päikeselisel kesknädalal, kui Tallinnas lõõtsus kohati lausa arktiline tuul ja põhjamaade loomadki püüdsid peidus olla, oli elevandipull Carl vapralt nõus õueaedikus tavapäraselt aega veetma. Teised paksunahaliste maja asukad vaatasid vaid korra üle ukse ja taandusid sisse sooja.

Kaamelid on küljealuse lumest puhtaks kaapinud ja lamavad maapinnal külg külje kõrval, kuid värske lumega maiustada meeldib neile endiselt.

Hõbefaasani kukk on end pulmarüüsse riietanud ja kõnnib kiivalt oma kanakese ümber. Nendega aedikut jagav valge vares, kes noorlinnuna mõned aastad tagasi Mustamäelt loomaaeda kolis (looduses ei saaks ta oma liigikaaslaste vahel hakkama), kõristab ja laulab siin julgelt vareste kevadlaulu.

Kullimäel sehkendab pesaasemel häälekas hiid-merikotkapaar. Kaks raisakotkapaari aga on juba hauduma asunud. Kummalgi paaril on pesas üks muna.

Lumel saab lugeda jänese- ja rebasejälgi ning mõistatada siin-seal vudinud näriliste jäljeradu. Soe päevapäike aga meelitab laulma varakevadised siristajad.

Selle nädala lõpuks saavad söödud kõik läinud aastal loomaaeda toimetatud kõrvitsad. Loomaaiaasukad tänavad lahkeid kõrvitsakasvatajaid toidulauda rikastanud maitsva, mahlase, tervisliku ja põneva vilja eest matsutades.

Seni loomaaia majades ja õuealal tublisti hiirevahti pidanud kodukassid, kellest tuntuim ja värvikaim on troopikamaja suur kollane San Sanõtš, on nüüd loomaaednike peredes endale uued kodud leidnud.

Detsembri keskpaigas Noblessneri sadamas toimunud Eesti meistrivõistlustel taliujumises Iceswim Festivalil kogusid 25 tiimi heategevusliku teateujumisega Tallinna loomaaia hüljeste elutingimuste parandamiseks 560 eurot, vaata SIIA.

Tallinna loomaaia külastajad panustasid 2020. aastal loomaaia piletit ostes manuli ja sumatra ninasarviku kaitseks looduses kokku 6389,49 eurot.

Liigikaitsefondi laekunud summa jaotub võrdselt organisatsioonide Snow Leopard Trust ja Save the Rhino vahel, kes tegelevad manuli ja sumatra ninasarviku alalhoidmisega looduses. Loomaaia külalised saavad toetada samu liike ka 2021. aastal.