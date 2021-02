Siimo: ühe inimese pärast nupufooriga liiklust seisma panna on mõttetu

Siimo (27), bussijuht ütles, et tema ise on küll Läänemaalt, kuid satub töö tõttu sageli ka Tallinna.

"Liikluses olen täheldanud, et tehakse asjatuid liigutusi, nt pidurdatakse liiga palju. Liiklusraevu tekitabki minu arvates asjatute liigutuste tegemine ja sellest tingitud stress. Näiteks kui on võimalik ristmikult üle sõita, siis mõni nõrganärviline ikka pidurdab. Rohelise tule vilkudes on õigus veel ristmikku ületada. Tõenäoliselt kardavad seda teha algajad autojuhid.

Fooritsüklid võiksid Vabaduse puiesteel olla paremini sätitud. Õhtusel ajal võib tihti märgata, et ristmik on reguleeritud, aga kõrvaltänavatelt liiklust ei ole. Arvan, et oleks keskkonnasäästlikum seadistada liikluskorraldusvahendid vastavalt liiklusvoolule. Jalutades ma ei kasuta nupuga foore, sest ei tundu mõistlik tervet liiklusvoolu peatada ühe inimese pärast. See mõjutab ju autojuhi rahakotti ja keskkonda," ütles Siimo.