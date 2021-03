"Kaitsetööstuse liit on olnud meie hea koostööpartner juba üle kümne aasta. Oleme nendega ühiselt tööd teinud mitme innovaatilise, kõrgtehnoloogilise, suure lisandväärtusega, rahvusvahelisel tasemel konkurentsivõimelise ja suure ekspordipotentsiaaliga projekti osas," rääkis siseminister Kristian Jaani.

Siseministeerium ja Eesti Kaitsetööstuse Liit uuendasid koostöölepet, et senisest tõhusamalt kasutada Eesti siseturvalisuse ja sisejulgeoleku tagamisel Eesti ettevõtete poolt pakutavaid tooteid ja teenuseid.

Jaani märkis, et valitsuse eesmärk on kaasata siseturvalisuse ja sisejulgeoleku arendamisel Eesti IT- ja kaitsetööstuse ettevõtteid. "Kaitsetööstuse liit on olnud meie hea koostööpartner juba üle kümne aasta. Oleme nendega ühiselt tööd teinud mitme innovaatilise, kõrgtehnoloogilise, suure lisandväärtusega, rahvusvahelisel tasemel konkurentsivõimelise ja suure ekspordipotentsiaaliga projekti osas," rääkis Jaani. "Nende näidete hulka kuuluvad kindlasti PPA reostustõrjevõimekusega patrull-laev Raju ning kaatrid Pikne ja Udria. Samuti katsetati Päästeameti ja EKTL-i kuuluva Milremiga robotit, mis aitab keerulistes tingimustes päästetöid teha," lisas ta.

"Üheks olulisemaks muudatuseks uue leppe juures on see, et Sisekaitseakadeemia astub kaitsetööstusklastri liikmeks ja hakkab IT- ja tööstusettevõtetele pakkuma võimalust siseturvalisuse valdkonna oluliste toodete katsetamiseks," tõi minister lisaks välja.

"Koostöö tulemusena on seega aastate jooksul suudetud ühiselt täiendada meie olemasolevaid tehnilisi lahendusi ja seekaudu tõsta meie võimekust nii maal, õhus kui ka merel. Soovime sedavõrd edukat koostööd jätkata," selgitas Jaani.

Eesti Kaitsetööstuse Liidu nõukogu esimehe Taavi Veskimägi sõnul on Siseministeerium Eesti Kaitsetööstuse Liidu ettevõtetele oluline partner kohaliku kaitse ja julgeoleku tööstuse sektori edendamisel osana Eesti laiapindsest riigikaitsest. "Oleme riigiga koostöös viimase 10. aasta jooksul saavutanud suurt edu Eesti kaitsetööstuse edendamisel. Sisejulgeoleku valdkonna võimearenduses on meie ettevõtetel pakkuda palju innovaatilisi tööstuslikke võimeid alates ida-piiri tehniliste lahenduste väljaarendamisest kuni erinevate mehitama platvormide pakkumiseni nii maal, õhus kui vees tegutsemiseks. Samuti kasvavat tähtsust omavat droonitõrje ja küberturbe võime lahendusi," kommenteeris Veskimägi võimalikke koostöövaldkondi, kus Eesti ettevõtete poolt pakutavat saab kasutada siseturvalisuse ja –julgeoleku tagamisel Eestis.

Eesti Kaitsetööstuse Liit (EKTL) on kaitse, sisejulgeoleku ja kosmosetööstuse tööstusharuliit, mis koondab üle 100 nende valdkonna ettevõtte Eestis. EKTL eesmärgiks on luua liidu liikmetele paremad võimalused kaitsesihtotstarbeliste teenuste ja kaupade turul ning olla strateegiline partner Eesti riigile, et selle kaudu tugevdada Eesti kaitsevõimet ja panustada majanduse arengusse.