Soome peaminister Sanna Marin kritiseeris raadiojaamale Radio Suomi antud intervjuus linna otsust võimaldada teise kooliastme õpilastele kontaktõpet ajal, mil koroonaolukord halveneb Uusimaa maakonnas, kus asub ka Helsingi. Helsingi linnapea Jan Vapaavuori omakorda vastas, et loodab koroonaepideemia ohjamisel riigi ja kohaliku omavalitsuse koostööle, mitte käskudele.

"Oleme jõudmas epideemia ohjamisel raskesse aega ning vajame nüüd riigi ja kohaliku omavalitsuse koostööd, mitte vastasseisu ega käske. Rõhutaksin peaministri vastutust sellise õhkkonna ja tegutsemisviisi loomisel," kommenteeris Vapaavuori pühapäeval Twitteris. Sõnavõtt on vastus peaministri varasemale kriitikale, mis oli suunatud Helsingi koroonameetmete pihta.

"Olen mures, et pealinna piirkonnas on koroonapiiranguid mitmel korral leevendatud. Minu meelest see pole õige tee ja seab ohtu epideemia juhtimise Soomes. Võiks isegi öelda, et minu arvates on see vastutustundetu," sõnas Marin.

Möödunud nädala alguses oli Helsingi koroonakoordineerimisrühm otsustanud, et pealinnas siirdutakse osalisele kontaktõppele teises kooliastmes. "Pingutused noorte elu normaliseerimiseks ei määra haiguse leviku tõkestamise edukust ega ebaõnnestumist. Seevastu on negatiivsed tagajärjed üldisele heaolule nii suured, et distantsõppe kategooriliseks jätkamiseks pole alust," kommenteeris Vapaavuori oma otsuse järel neljapäeval.

Marini väljaütlemist on kritiseeritud ka valitsuse ridadest. Helsingi haridus- ja koolitusosakonna esimees ning parlamendi Roheliste fraktsiooni esimees Emma Kari leiab, et pikaajaliste piirangute hind on noorte jaoks liiga kõrgeks muutunud. "Juba praegu on hirmutav näha, et koroonakriisi suurim võlg on erakorraliste meetmete mõju lastele ja noortele. Kontaktõppe lõpp haavas eriti teravalt juba ennegi nõrgemas seisukorras olnud noori," kirjutas Kari Twitteris.

Kari sõnul on Helsingis 65% distantsõppel olevatest noortest öelnud, et nad õpivad halvemini ja 57% gümnasistidest tunnistas end tundvat depressiooni või lootusetust.

"Oleme kõik sama meelt, et täiskasvanud peavad võtma vastutuse koroonatoimingute eest, kuid see kõik peab ka midagi tähendama. Pandeemia vastu võitlemisel on oluline keskenduda piirangutele, mis tabaksid lapsi ja noori kõige vähem," väitis Kari.

Sotside parlamendifraktsiooni esimees Antti Lindtman tuletas meelde, et valitsuse koroonajuhised on ühiselt otsustatud ja ka rohelised on need valitsuses heaks kiitnud.

Teine roheliste esindaja ja ühtlasi Helsingi linnavalitsuse nõunik Mari Holopainen rõhutas, et pealinna otsust naasta osalise kontaktõppe juurde ei saa nimetada vastutustundetuks, sest mitu nakkusahelat põhjustanud baarid on võinud avatud olla ja õhtusöögirestoranid peaaegu tavapärasel tasemel rahvastatud.

"Kogu koormat ei tohiks panna laste õlule. Murettekitavad nakatumisnäidud ja muundunud viiruse levik võivad nõuda kõigi piirangute kiiret ümberhindamist. Levimist tuleb takistada ka töökohtadel ja piiridel. Kus on selge kommunikatsioon, piirangud kogunemiste kohta, maski kasutamise tingimused, karantiinid?" küsis Holopainen.

