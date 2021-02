Soome Terviseamet soovitab Helsingi baaride sulgemist

Soome terviseamet (THL) peab möödapääsmatuks võtta Helsingi ja Uusimaa haiglapiirkonnas (HUS) ja Helsingi kesklinnas ajutiselt kasutusele uued piirangud, et vältida koroonaepideemia laialdasemat levikut.

Soome terviseamet (THL) peab möödapääsmatuks võtta Helsingi ja Uusimaa haiglapiirkonnas (HUS) ja Helsingi kesklinnas ajutiselt kasutusele uued piirangud, et vältida koroonaepideemia laialdasemat levikut.

Toiminguid põhjendatakse ka viiruse uue tüve kiirema leviku takistamisega.

Soovituslikud toimingud hõlmavad järgmist kolme nädalat ja lõpevad 14. märtsil. Ametivõimudel soovitatakse sulgeda kõik baarid, pubid ja ööklubid ning piirata avalikel kogunemistel osalejate arvu 10-lt 6-le. On soovitav, et piiranguid järgitaks ka privaatsetel kogunemistel.

Mitmete suurte nakkusahelate päritolu on otsitud nii eraürituste kui ka baaride kaudu. "Terviseamet möönab soovitatud meetmete kahjulikku mõju ettevõtjate õigusele tegeleda äritegevusega ja loodab, et otsustajad leiavad võimalusi toetada neid, kelle töökoht või elatis on Terviseameti vältimatuks peetavate soovituste läbi ohus," seisis Terviseameti avalduses.

Lisaks kutsub Terviseamet kõiki HUS-i piirkonna elanikke üles vältima suusapuhkuse ajal reisimist väljapoole oma kodukanti.

Terviseameti soovitatud toimingud hõlmavad järgmist kolme nädalat. THL omistab erilist tähtsust täiskasvanute nakkusohu vähendamise meetmetele. Kõige enam on nakatumine kasvanud 19–34aastaste seas. Terviseameti sõnul on epideemia leviku põhjuseks tööealiste inimeste tihedad kontaktid.

Viimastel nädalatel on koroonaepideemia areng Helsingi ja Uusimaa haiglapiirkonnas ja ülejäänud riigis olnud erinev. HUS-i piirkonnas on haigestumus nelja nädalaga peaaegu kahekordistunud – 108,9 juhtumist 100 000 inimese kohta 185,9-ni. Samal ajal on haigestumine pea kõigis teistes haiglapiirkondades valdavalt vähenenud.

"Kogu Soomes on epideemia kiirenemise oht suurenenud tänu Briti viirusetüve kiiremale levikule. Uusimaalt on seda leitud üha suuremas koguses," märkis THL-i direktor Mika Salminen pressiteates.

Helsingi kesklinnapiirkond hõlmab Helsingi, Espoo, Vantaa ja Kauniaineni piirkondi.

Allikas: Iltalehti