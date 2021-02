Soome valitsus kehtestab hädaolukorra

8. märtsist pannakse Soome piirkondades, kus koroonaviiruse levik on kõige kiirem, lukku ning rangemad piirangud kehtivad kolm nädalat, ütles neljapäeval Soome peaminister Sanna Marin.

Soome valitsus saadab parlamenti eelnõu, mille järgi pannakse viiruse kiire levikuga aladel kolmeks nädalaks toitlustuskohad kinni. Kaasnevad majanduslikud kahjud kavatseb valitsus söögikohtade pidajatele hüvitada.





Nendes piirkondades, mille hulgas on ka Uusimaa ja Helsingi, saadetakse vanemad kooliõpilased distantsõppele ning üle 12-aastaste huviharidus keelatakse. Algkooliõpilasi piirangud ei puuduta. Rangemad piirangud lõppevad 28. märtsil. Soomes on olukord muutunud halvemaks Marin ütles, et on hädaolukorra väljakuulutamisest rääkinud juba president Sauli Niinistöga ja parlamendi spiikriga. Marini sõnul ei ole praegused meetmed enam piisavad, sest Suurbritanniast levinud uus viirustüvi on Soomes olukorda muutnud märgatavalt halvemaks. Marin pöördus soomlaste poole, et pikalt kestnud raskes olukorras suudetaks siiski nii praeguseid kui ka uusi piiranguid järgida. Soome siseminister Maria Ohisalo nimetas riigi lukkupanekut kolme nädala pikkuseks lõpuspurdiks.

Olukorda arutati eile õhtul Säätytalos peetud läbirääkimistel. Peamine põhjus hädaolukorra (poikkeusolot) kehtestamiseks on YLE allikate sõnul vajadus piirata restoranide tegevust, ja seda plaanitakse teha vähemalt nendes piirkondades, kus viiruse levik on suur. Ajalehe Iltalehti sõnul ei suletaks neid restorane, millede tegevuspiirkonnas on epideemia levik tagasihoidlikul tasemel. Meetmete eesmärk on vähendada nakatumisi, et haiglate võimekust mitte ületada.

Valitsus kaalub rakendada põhiseaduse paragrahvi 23, mis tähendaks hädaolukorda siirdumist. Ka mullu kevadel võeti kasutusele sama seadusepügal. Hiljem reguleeriti restoranide piirangud ajutiselt viiruse nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusega. Praeguste andmete kohaselt ei kavatse Soome valitsus kehtestada eriolukorda (valmiuslaki).

Kergemini nakkavad viirustüübid teevad pahandust

Õiguskantsler Tuomas Pöysti hindas enne eileõhtuseid läbirääkimisi epideemiaolukorda tõsiseks. „Helsingi ja Uusimaa on väga raskes olukorras,“ sõnas Pöysti. „Kui inimeste elu ja tervis on ohus, tuleb tegutseda.“

Otsustega võidakse üritada ennetada riski, et olukord võiks halveneda seoses kergemini nakkavate viirustüüpidega. Hädaolukorra kehtestamine eeldab Pöysti sõnul sedagi, et uuritakse, kas võiks leiduda leebemaid meetmeid.

Valitsus kaalub uute meetmete kasutuselevõttu, kuna koroonaolukord on arenenud halvemas suunas ning nakkusjuhtude osas mängivad suurt rolli ka muundunud tüvede lisandunud juhtumid iseäranis Helsingi ja Uusimaa haiglapiirkonnas (HUS).

Esmaspäeval jõustusid uued nakkustõrjeseaduse muutused, mis annavad kohalikele omavalitsustele lisavolitusi eraettevõtjate tegevuse piiramiseks. Vastavalt seadusele võib sulgeda erajõusaale ja spaasid. Valitsuses on siiski arutatud, et neist meetmetest enam ei piisa epideemia kiire leviku tõkestamiseks.

Põhiseaduse kohaselt võetakse hädaolukord vastu presidendiga kooskõlas.

Allikad: Yle.fi ja Iltalehti