Soomet ähvardavad karmimad piirangud

Soome valitsus plaanib koroonaepideemia leviku tasemele kaks jõudes rakendada karmimad piirangud restoranidele. Sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi sõnul piiratakse restoranides teenindamise ja avatuna olemise aega, nii et uksed suletakse juba varajasel õhtutunnil.

Millist restoranide sulgemise kellaaega täpselt silmas peetakse, selle üle valitsuses arutelud alles käivad. Kõne all on kellaajad 18, 19 või 20. Epideemia leviku jõudes tasandile kaks kehtestatakse kogu riigis karmimad piirangud.

Piirkondades, mis on praegu viiruse leviku faasis, peaksid restoranid teenindamise lõpetama kell 22 ja uksed suletakse kell 23. Lisaks on klientide arvu piiratud nii, et baarid ja ööklubid saavad vastu võtta pooled tavalisest klientide arvust ning restoranid ja kohvikud kolm neljandikku tavalisest kliendimäärast.

Valitsus kaalub karmimaid piiranguid

Valitsus kaalub restoranide karmimaid piiranguid oma kolmapäevasel istungil. Rangemate restoranipiirangute põhjus on asjaolu, et valitsuse ettepanekut nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ajutiseks muutmiseks arutatakse parlamendis reedel. Kui parlament ettepaneku heaks kiidab, peaksid muudatused jõustuma 1. märtsil.

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muudatustega seoses võivad omavalitsused viiruse leviku piirkondades sulgeda kliente teenindavad asutused kaheks nädalaks. Koroonaviiruse levikufaasis on hetkel viis haiglapiirkonda.

Asutused, mis nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse kohaselt suletakse, hõlmaksid eraspordisaale, võistkondlikke spordirajatisi, spaasid, avalikke saunu, tantsukohti, kaubanduskeskuste avalikke ruume ning lõbustusasutusi. Määrust kohaldataks ka ühingute raames korraldatavate tegevuste, näiteks spordiklubide suhtes.

Paljude valitsus liikmete arvates on jätkusuutmatu, et pärast nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muudatuste jõustumist võidakse paljudes piirkondades anda käsk sulgeda näiteks erajõusaalid ja spaad, kuid samal ajal tohiksid samas piirkonnas asuvad baarid ja restoranid olla avatud kella 23-ni.

Sellises olukorras võidakse kaheks nädalaks sulgeda ka näiteks Vantaa Flamingo spaa ja selle kõrval asuv erajõusaal, kuid samas majas tegutsevad restoranid võiksid uksed lahti hoida kuni kella 23-ni. Poliitiliselt on restoranipiirangute karmistamine keeruline, kuna sektor on koroonaepideemia tõttu niigi palju kannatanud.

Restorane tahetakse avatuna hoida

Ajalehe Iltalehti teatel peljatakse valitsuses, et koroonaepideemia tasemele kaks jõutakse juba lähiajal. Hetkel tegutseb Soome valitsuse hübriidstrateegia taseme üks kohaselt. Soome terviseameti (THL) andmetel oli eelmise kahe nädala haigestumus koroonaviirusse 100 000 inimese kohta 94 ning sellele eelnenud kahe nädala jooksul 74.

Epideemia leviku tasemele kaks jõudmiseks on arvatav lävi 100 haigusjuhtu 100 000 inimese kohta.

Valitsus on väljendanud muret, et kohalikud valimised ei oleks võimalikud, kui rangemad piirangud ei jõustuks niipea ja valitsus peaks märtsi lõpus välja kuulutama kogu ühiskonna "lockdowni".

Rahvastiku- ja sotsiaalminister Krista Kiuru kinnitas, et rangemate piirangute eesmärk on see, et restorane ei peaks täielikult sulgema nagu möödunud kevadel. "Kitsendused eeldavad, et viiruse olukord halveneb ja epideemia leviku osas jõutakse teisele tasemele. On oluline, et restoranide piirangud oleksid proportsionaalsed muude piirangutega," märkis minister, lisades, et Soome siirdumise üle koroonaviiruse leviku teise faasi otsustab Soome terviseamet. Teisipäeval nentis Kiuru, et epidemioloogiline olukord on kahe nädala jooksul arenenud väga ärevas suunas.

Viiruse leviku kolmandas faasis võidakse restoranid täielikult sulgeda.

Soome terviseameti (THL) andmetel on hetkel kinnitatud 422 koronaviiruse uue tüve põhjustatud haigusjuhtu.