Sotsiaalkindlustusamet teenindab kliente kuu aega vaid e-kanalites

Tallinn Keskkond

"Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) on valinud Tallinna üheks oma partneriks ringmajanduse arendamisel. See on erakordne au, et Tallinna püüdlusi rohepealinnaks ja rohepöördes eestvedajana on tunnustatud," ütles abilinnapea Aivar Riisalu. "Inimesed on valmis oma tarbimiskäitumist ja harjumusi muutma," ütles OECD ringmajanduse üksuse juht Oriana Romano.