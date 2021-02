Spetsialistid jagasid teavet laste nutisõltuvuse kohta

Tallinna Kesklinna valitsuse ja Kadrioru Saksa gümnaasiumi ühisprojektina teist hooaega korraldatavas virtuaalsete loengute sarjas sai arvukalt lapsevanemaid rohkem teada laste nutisõltuvusest.

Tuntud ajuteadlane Jaan Aru lahkas loengus probleeme nutiseadmetega ajuteaduse vaatevinklist ja vastas küsimusele, kas laste aktiivne nutiseadmete kasutamine on paratamatu. "Me ei pea võitlema nutiseadmete vastu, küll aga laste ajude eest. Kui hoolime lapse tulevikust, siis tasub investeerida ainult ühte nutiseadmesse – ajusse," ütles Aru.

Hooaja avaloengul oli veebi vahendusel üllatavalt palju jälgijaid, ligi poolteistsada. Ka saabunud tagasiside oli väga positiivne.

"Selline suur huvi on mõistetav, sest Jaan Aru on üks nendest lektoritest, keda on väga oodatud meie virtuaalkooli esinema. Tean oma kogemustest kahe tütre emana, et nutiseadmete kasutamine on ülioluline teema lapsevanemate jaoks. Loodame, et loeng aitas vastata küsimusele, kuidas peab suhtuma nutiseadme liigsesse kasutamisse ja mis moel võiks laps ka nende seadmete abita rakendada oma täit ajupotentsiaali," kommenteeris Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

Esimene loeng on järelvaadatav Kesklinna valitsuse Youtube’i kanalis https://youtu.be/dEBGe2pJLNg. Sarja järgmine loeng toimub 17. veebruaril, kui psühholoog ja kunstiterapeut Ene Pill räägib sellest, kuidas toetada koolilapse vaimset tervist. Loeng on vene keeles. Eestikeelsed kuulajad saavad aga 10. märtsil teada rohkem sellest, kuidas rääkida lapsega alkoholist, tubakast ja uimastitest. Lektor on siis psühholoog ja terapeut Elena Ermakova.