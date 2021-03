Statistika: enim on koroonasse nakatunuid 30-64-aastaste seas

30-ndates eluaastates kasvab koroonaviirusega nakatumine hüppeliselt ja püsib nii kuni 60-ndate keskpaigani. Mehi-naisi on nakatunute seas üsna võrdselt, kuid naiste osakaal hakkab kasvama vanemas eas.

30-39-aastaste seas on viimase nädalaga tuvastatud 1819 koroonapositiivset inimest, kirjutas ERR-i uudisteportaal. Nende seas on naisi pisut rohkem kui mehi. 40-ndates eluaastates on koroonapositiivseid lisandunud 1700. Taas on naisi nakatunute seas rohkem kui mehi.