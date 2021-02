Strandberg: Eestisse kavandatav tuumajaam ei oleks kuluefektiivne

Tallinna Energiaagentuuri ekspert Marek Strandberg on seisukohal, et tuumajaama rajamine Eestisse oleks mitte ainult ohtlik, vaid ka ülemäära kallis, arvestades, et elektrit saab toota oluliselt soodsamalt.

Strandberg kirjutab sotsiaalmeedias, et tuumajaama eestkõnelejate plaane juhib soov suurendada oma mõjuvõimu, mitte edendada energeetikat.

"Oludes, kus täna on reaalselt olemas kordi odavamaid viise genereerida elektrienergiat, olete teie valinud oma teeks just selle kõige kallima," pöördus Strandberg enda postituses Fermi Energia poole, mis tegeleb tuumajaama rajamise ettevalmistamisega. "Üsna raske on aru saada, millele panustavad te rahalised toetajad, sest majanduslikke argumente on olematult vähe."

"Eesti tuumaenergeetika tugineb täna reaktoritootjate reklaamkataloogidel. See lendab ilmselt õhku samal moel nagu advokaadist endise luuredirektori leping Eesti riigigagi," viitas Strandberg hiljuti Louis Freeh' advokaadibürooga sõlmitud lepingu ülesütlemisele. "Sellegi taga oli lootus oma kohalikku mõjuvõimu suurendada. Nende 15 aastaga, mille vältel on intensiivset tuuma-lobby aetud, pole kahjuks midagi õpitud. Karvavõrdki."

"Muide – venelased on olnud väga osavad ujuvate tuumajaamade ehitamises. Need on kõvasti odavamad, jahutusveega pole iialgi probleeme ja kui mingi jama, siis saab nad lihtsalt ära uputada. Prooviks äkki sellega," vihjas Strandberg õnnetustele tuumaallveelaevadega Kursk ja K-8, mis nõudsid kokku 170 inimelu.

Lõppeval nädalal teatas Eesti tuuma- ja energeetikateadlaste asutatud ettevõte Fermi Energia, et kaasab 2,5 miljonit eurot rahastamaks kaasaegse tuumareaktori rajamise uurimist. Miljon eurot plaanitakse kaasata investeerimis- ja kauplemisplatvormi Funderbeam kaudu, ülejäänud 1,5 miljonit kaasatakse erainvestoritelt, kelle hulka kuuluvad Bolti asutaja Martin Villig, LHV nõukogu liige Heldur Meerits ja Pipedrive’i asutaja Martin Henk.

Fermi Energia seniseid ettevalmistustöid on rahastanud Eesti erainvestorid ja USA riskikapitalifond Last Energy VC kokku 560 000 euroga.

Ettevalmistused uue generatsiooni moodulreaktori rajamiseks algasid 2019. aastal, kui Merja Pukari, Henri Ormus, Sandor Liive, Kaspar Kööp, Mait Müntel, Kalev Kallemets ja Marti Jeltsov asutasid Fermi Energia.

Asutava meeskonna moodustavad doktorikraadiga tuumaenergeetikainsenerid, doktorikraadiga energeetikainsenerid ning eksperdid, kel on kogemused tuumajaamade käitlemise ja rahvusvahelise energeetikaettevõtte strateegilises juhtimises.