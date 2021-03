Südamekodud avab Tallinnas abistatud elamist pakkuva eakate teenusmaja

"Teenusmajad ja toetatud elamise teenus on Eesti jaoks veel uus ja noor nähtus, aga Põhjamaades väga levinud. Tahame selle pakkumise ja arendamisega siin algust teha ja Wilde Südamemaja on meie esimene pilootprojekt," ütles Südamekodude nõukogu esimees Martin Kukk.

"Teenusmajad ja toetatud elamise teenus on Eesti jaoks veel uus ja noor nähtus, aga Põhjamaades väga levinud. Tahame selle pakkumise ja arendamisega siin algust teha ja Wilde Südamemaja on meie esimene pilootprojekt," ütles Südamekodude nõukogu esimees Martin Kukk.

Eesti kiireimini kasvav hooldekodude operaatorettevõte Südamekodud avab Tallinnas Mustamäel esimese eakatele abistatud elamise teenust osutava teenusmaja.





Tallinnas Vilde teel avatavas Wilde Südamemajas on eakate käsutuses tugipersonal, kes aitab vastavalt vajadusele nii igapäeva toimetustes kui ka vaba aja sisustamisel. Elanikele on kasutada kõigi mugavustega stuudiokorterid, milles on spetsiaalselt eakate vajadustele kohandatud elamine ning hädaabikutsung. Lisaks pakub Wilde Südamemaja vastavalt kliendi soovidele erinevaid tasulisi lisateenuseid, alates isikliku pesu pesemisest ja triikimisest, söögi toomisest ja valmistamisest kuni arsti, füsioterapeudi või massööri koduvisiidini.





"Teenusmajad ja toetatud elamis e teenus on Eesti jaoks veel uus ja noor nähtus , aga Põhjamaades väga levinud. Tahame selle pakkumise ja arendamisega siin algust teha ja Wilde Südamemaja on meie esimene pilootprojekt," ütles Südamekodude nõukogu esimees Martin Kukk.





"Abistatud elamise teenus sobib üle 60 aastastele üksi elavale inimesele, kes soovib säästa aega ning füüsilist pingutust igapäeva elu ga toimetulekul. Abistatud elamisviis annab eakatele samaaegselt nii iseseisvuse kui ka kindluse, et igal hetkel on abi lähedal," selgitas Martin Kukk.





"Wilde Südamemajja saab kohti broneerida juba täna – kõige lihtsam on oma huvist teada anda Südamekodude kodulehe kaudu, kus on Wilde Südamemaja kohta eraldi veebileht," lisas Kukk.





Südamekodud on eakatekodusid opereeriv ettevõte, mille eesmärgiks on olla parima hinna ja kvaliteedi suhtega teenusepakkuja Eestis. Hetkel tegutseb Türi vallas Käru Südamekodu, Seto maa vallas Värska Südamekodu, Lääneranna vallas Lihula Südamekodu, Saaremaa vallas Saaremaa Südamekodu , Viru-Nigula vallas Kunda Südamekodu ning Kanepi vallas Piigaste Südamekodu. Südamekodudes on praeguseks üle 400 teenuskoh a ning ettevõte pakub tööd Eesti eri paigus rohkem kui 1 7 0-le tublile inimesel e.