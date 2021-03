Sularahata maksmine on praegu kõige turvalisem

COVID-19 nakkuse kõrge riski tõttu ei ole praegu mõistlik kaupluses sularaha kasutada. Turvalisemad kontaktivabad lahendused selle asemel on viipemaksed ja mobiiliga ostu eest tasumine.

Pangakaardi kasutajatel tasub teada, et viipemaksetele kehtib täna 50-eurone limiit ning sel juhul ei ole ostu eest tasumisel tarvis makseterminali PIN-klaviatuuri puudutada. Aeg-ajalt tuleb turvalisuse kaalutlustel teatud tehingute arvu või maksete koondsumma ületamisel siiski sisestada PIN-kood. Mobiiliga makstes toimib aga telefon virtuaalse pangakaardina – vaja on telefoniga makseterminali kohal viibata ja seejärel selle ekraanilt ost kinnitada.

Üks võimalus mobiiliga maksmiseks on sisestada krediitkaardi andmed oma telefoni Google Pay, Apple Pay või Samsung Pay makselahendusse. Edasi saab hakata pangakaardi asemel ostude eest tasumiseks mobiiliga viipama. Või siis nutikellaga, sest paljudes uuemates versioonides on mobiilse makselahenduse kasutamine olemas.

Teine võimalus mobiiliga maksmiseks on laadida telefonisse müüja äpp, mis ühtlasi hoiab alles ostutšekid, annab ülevaate tehtud kulutusest ja toimib virtuaalse kliendikaardina. Sõltuvalt äpist saab teha ka erinevaid tarbimisega seotud kalkulatsioone alates toidukorvi maksumuse kontrollimisest enne ostu kuni ökoloogilise jalajälje arvutamiseni.

Rimi: pooled ostud poodides tehakse iseteeninduses

Eluks vajalikke toidu- ja tarbeesemeid varudes on võimalik COVID-19-sse nakatumist täielikult vältida, kui kasutada e-poode. Paraku ei ole need kõikjal Eestis ja kõigile võrdselt kättesaadavad. Seetõttu panustab kaubandus lisaks ka lahendustesse, mis võimaldavad ostusaalides kohapeal 2+2-reegleid paremini järgida.

Kõigis suuremates kaubanduskettides on olemas iseteeninduskassad ja puldiga ostmise võimalus. RIMI on lisaks võtnud kasutusele äpi, et inimesed saaksid oma ostud kiiremini ja mugavamalt tehtud.

"Äpiga saab poekülastaja endale lunastada ostupuldi, valida kaubad ja seejärel tasuda iseteeninduskassas. See on lahendus, mida kasutatakse kauplustes järjest usinamalt. Keskmiselt tehakse täna pea pooled ostud iseteeninduskassas või puldiga, samal ajal on sularahaostude osakaal kahanenud 30 protsendile," ütles Rimi kommunikatsioonijuht Katrin Bats.

Neste: mobiiliga maksmine on populaarseim alla 35-aastaste hulgas

Ka autole kütust ostes tuleks praegu eelistada iseteenindust ja maksta viipekaardi või mobiiliga, et vältida juhuslikku nakatumist. Tüüpiliselt valib mobiiliga maksmise kuni 35-aastane mees või naine, kes ütleb, et teeb seda eelkõige sellepärast, et mobiiliga maksmine on lihtne, selgus Neste tarbijauuringust.

Neste võttis mobiiliäpi kasutusel 2017. aastal, olles esimene tanklakett Eestis, kes lubas autojuhtidel oma telefoniga kütuse eest tasuda mugavalt ilma autost väljumata. Viimasel 12 kuu jooksul on äpi kasutajate arv kahekordistunud ning see on osutunud sobivaks kontaktivabaks makselahenduseks, mida koroona-ajal kasutada.

Neste äpi peamiseks funktsiooniks on juhendada autojuht lähima tanklani, valida autost väljumata tankuri number ja makseviis ning panna tankur tööle. Ainus füüsiline kontakt, mis on vajalik, on võtta tankuripüstol ja asetada see paaki.

"Äpp annab autojuhile täpse ülevaate isiklikest kütusekuludest ning talletab ajaloo tangitud kütustest ja summadest. Viimase suurema uuendusena lisasime äppi emissioonikalkulaatori, mis annab inimestele võimaluse monitoorida oma sõitude süsinikujalajälge ning võrrelda taastuvkütuste ja fossiilsete kütuste kasutamise mõju keskkonnale. Äpiga saab tankida ka klaasipesuvedelikku ja nii jääb tühi plastpakend prügisse viskamata," ütles Neste Eesti turundusjuht- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste.

Enamikus tanklates on saadaval ühekordsed kindad ja salvrätikud, mida tasub võtta, kui vaja ühiskasutatavaid pindasid palja käega puudutada. "Me küll puhastame ja desinfitseerime järjepidevalt oma tanklates tankuripüstoleid, PIN-klaviatuure ja erinevaid pindu, et vähendada igakülgselt nakatumisvõimalust, kuid topeltkaitse ei ole hetkel liiast," ütles Neste esindaja.