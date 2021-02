Täitesüsteemi muudatused annavad võimaluse lihtsamalt täiturit valida

Justiitsminister Maris Lauri tutvustas kolmapäeval riigikogule esimesel lugemisel seaduseelnõu, mis muudab täitemenetluse jätkusuutlikumaks ja annab avalik-õiguslikele sissenõudjatele paindlikumad võimalused endale täiturit valida.

"Kuna kehtiv kohtutäiturite süsteem on juba mitu aastat olnud toimeraskustes, siis on eelnõu eesmärk luua eeldused täitesüsteemi efektiivsuse suurendamiseks. Täituritel on jäänud tööd oluliselt vähemaks, mistõttu on langenud nende tulud ning lisaks on need erinevate büroode ja piirkondade lõikes väga erinevad. Seetõttu on osal kohtutäituritest keeruline või pea võimatu nõudeid piisavalt hästi täita. Samuti koheldakse menetlusosalisi erinevalt ning sageli ei tagata nende õigusi," rääkis justiitsminister Maris Lauri.

Eelnõu jõustumisel hakkab riik maksma kohtutäiturile tasu igakuise elatise sissenõudmise eest, kuna igakuise jooksva elatise sissenõudmine on kohtutäiturile selgelt kahjumlik tegevus. Üldjuhul pikki aastaid kestva sissenõudmise menetluse eest saab kohtutäitur küsida täiteasja algatamisel ühekordset tasu 292 eurot. Eelnõu jõustumisel on riigi makstav elatise sissenõudmise tasu suurus ühe täiteasja kohta kuni 100 eurot aastas.