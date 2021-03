Tallinn jagab maske kõrge nakkusnäitajaga kortermajade elanikele

Viiruse leviku tõkestamiseks alustas Tallinn sel nädalal teavituskampaaniat neis kortermajades, kus on kõrge nakkusnäitaja – neis majades jagatakse elanikele meditsiinilisi maske, mis pannakse iga korteri postkasti.

"Meie kõigi tervise kaitsmiseks peame kõik pingutama – pidama kinni piirangutest ja kandma maski," ütles abilinnapea Betina Beškina, kelle sõnul tuleb viiruse tõkestamiseks teha kõik, mis võimalik. "Olulised on nii iga inimese vastutustunne kui ka ajakohane informatsioon. Seepärast on väga vajalik, et teave kõrgemast nakkusohust jõuaks kõigi kortermaja elanikeni, et nad teaksid kaitsta nii ennast kui ka teisi. Iga korteri postkasti jõuab üks pakk maske, mis tuletab meelde, et selle lihtsa ja tõhusa meetmega saame igaüks anda oma panuse kriisi kiirema lõppemise heaks."

Viirus levib kokkupuutel teiste inimestega ja nakkust võivad kanda ka need, kes tunnevad ennast tervena. Seepärast palutakse kõigil elanikel hoiduda trepikojas liikudes kontaktidest ja võimalusel sõita liftis üksi, jälgida rangeid hügieenireegleid ning kindlasti kanda maski. Inimestega, kes ei ole pereliikmed, tuleb hoida vähemalt kahemeetrist distantsi.

Käesolevast nädalast jagatakse meditsiinilisi maske ka paljulapselistele peredele ja vähekindlustatud üksikvanematele. Aprillis hakatakse meditsiinilisi maske jagama üksi elavatele pensionäridele. Märtsis ja aprillis jagab linn elanikele kokku 1,5–2 miljonit maski.

Maskide jagamist korraldavad linnaosavalitsused, kust saab vajadusel küsida ka täpsemat teavet. Eelmise aasta lõpus jagas linn korduvkasutatavaid riidest maske gümnasistidele ja progümnastidele ning meditsiinilisi maske vähekindlustatud üksi elavatele pensionäridele ja peredele.