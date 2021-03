Tallinn jätkab spordi toetamist ja ei küsi spordiklubidelt üüri

"Meie soov on, et spordiklubid saaksid oma tööga ja treeningutega sujuvalt jätkata ka pärast piiranguid," põhjendas linnapea Mihhail Kõlvart.

Tallinna linn plaanib täiendava abimeetmete paketiga vabastada sajaprotsendiliselt kuni aprilli lõpuni spordiklubid linna spordirajatiste, sh. koolide spordisaalide rentnikud üüritasude maksmisest ning ühtlasi jätkab linn spordiklubidele sporditoetuse maksmist täies ulatuses.

Kõlvart nentis, et seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutele ning viimase aasta jooksul omaosalustasude maksmise vähenemisest, tuleb linn spordiklubidele vastu nii palju kui võimalik, et aidata klubidel üle elada treeninguteta periood. "Meie soov on, et spordiklubid saaksid oma tööga ja treeningutega sujuvalt jätkata ka pärast piiranguid, sest aastapikkune koroonakriis on tõstnud esile lisaks füüsilisele ka vaimse tervise eest hoolitsemise ning kindlasti aitab igasugune liikumine ja sportimine kaasa vaimse heaolu ja tasakaalu hoidmisele. Ja seda sõltumata vanusest," märkis Kõlvart.

"Nii nagu eelmise aasta kevadel eriolukorra ajal jätkasime sporditegevuse toetuse maksmist ja vabastasime spordiklubid renditasude maksmisest, nii soovime ka nüüd tagada treeneritele kindlustunde. Ehk nende töö ja sissetuleku ning selle, et meie lapsed ja noored oleksid nii praegu kui ka pärast pandeemiat füüsiliselt aktiivsed ja terved."

Sajaprotsendiline üürivabastus on neile, kes jäävad Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangute mõju alla.

Eelmise aastaga võrreldes on käesoleva aasta linnaeelarves sporditegevuse toetuse maht kasvanud ligi 4%, mis on tingitud harrastajate koguarvu kasvust. Linn toetab 2021. aastal 160 spordiorganisatsiooni 22 888 harrastajat ja 548 treenerit ühtekokku 6,1 miljoni euroga. Populaarsemad toetust saavad spordialad on näiteks ujumine (4101), jalgpall (3401), korvpall (2266), kergejõustik (1593) ja võimlemine (1469). Enamus sporditegevuse toetuse saajaid korraldab oma treeninguid linna spordikeskustes ja koolide spordisaalides.

Eelmisel aastal panustas Tallinn noortesporti 5,9 miljonit eurot, toetades 158 spordiorganisatsiooni, 22 190 harrastajat ja 524 treenerit.

Sporditegevuse toetus on ette nähtud spordiklubidele ja –koolidele 7-19-aastaste Tallinna noorte ja puuetega harrastajate ning püsiva töövõimetusega (vähemalt 40%) inimeste sporditegevuse korraldamiseks.