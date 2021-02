Tallinn toetab erahuvikoolide tegevust

Tallinna Haridusamet toetab erahuvikoolide tegevust tänavu 175 000 euroga, et kindlustada lastele ja noortele suunatud mitmekülgse huvihariduse pakkumist. Toetust saavad 23 erahuvikooli, kus õpib kokku 4182 Tallinna noort.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul soovib linn erahuvikoole toetades pakkuda lastele ja noortele vanuses 7-19 eluaastat võimalikult mitmekülgset huviharidust. "Meie eesmärk on tagada lastele ja noortele võimalus tegeleda just neid huvitava valdkonnaga," sõnas Belobrovtsev. "Linn toetab erahuvikoole juba kolmandat aastat. Loodame, et linna toel saavad nende teenused kättesaadavamaks veel rohkematele lastele."

Toetuse suurus ühele huvikoolile on vastavalt õpilaste arvule 6000–17 000 eurot, mis makstakse välja üks kord aastas. Toetus on mõeldud huvikoolide õpetajate töötasude maksmiseks ja õppevahendite soetamiseks.

Erahuvikoolid saavad linnalt toetust taotleda juhul, kui nad on tegutsenud Tallinnas vähemalt viis aastat, nende õppekavad on registreeritud Eesti hariduse infosüsteemis (EHIS) ja seal õpib vähemalt sada õpilast vanuses 7-19, kelle elukoht on Tallinn. Toetust taotleval erahuvikoolil peab olema haridus- ja teadusministri antud koolitusluba, tal ei tohi olla maksuvõlgu ega võlgnevusi Tallinna linna asutustele.

Toetuse maksmise aluseks on Tallinna Linnavolikogu kehtestatud Erahuvikooli toetuse andmise kord.