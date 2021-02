Tallinn võtab vastu taotlusi noortelaagrite toetamiseks

"Pärast pikka distantsõppe ja kodusviibimise perioodi kulub suvine laagriseiklus igale noorele marjaks ära ning eriti tore on seda kindlasti veeta väljaspool linnakeskkonda," sõnas abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Tallinna Haridusamet võtab vastu taotlusi suvisel koolivaheajal korraldatavate noortelaagrite toetamiseks, taotlusi saab esitada 15. märtsini.

"Pärast pikka distantsõppe ja kodusviibimise perioodi kulub suvine laagriseiklus igale noorele marjaks ära ning eriti tore on seda kindlasti veeta väljaspool linnakeskkonda. Läbi aegade on suvised laagrid olnud noorte elus omal kohal ja me jätkame kindlasti selle traditsiooni jätkumist. Loodan väga, et suveks paraneb oluliselt ka koroonaviiruse olukord ning piirangud ei saa laste ja noorte suveplaanide tegemisel takistuseks. Linnaeelarves on tänavu noortelaagrite toetusteks ette nähtud 120 000 eurot," sõnas Belobrovtsev.

Haridusameti toetus on suunatud laagitele, kus osalevad noored vanuses 7-19, kelle elukoht on rahvastukuregistri alusel Tallinna linn. Eraldatava toetuse suurus noore kohta päevas on 3,5 eurot. Toetust saab taotleda väljaspool Tallinna haldusterritooriumi korraldatava laagri korraldamiseks, mille kestuseks on vähemalt kuus laagripäeva ja mille korraldamiseks on olemas tegevusluba. Toetust on õigus taotleda juriidilistel isikutel ja füüsilisest isikust ettevõtjatel, kui toetust ei anta neile korraldajatele, kellele Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet on eraldanud 2021. aastal sporditegevuse toetust.

Noortelaagri toetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus ja hiljem ka lõpparuanne Tallinna mittetulundustegevuse toetuse taotlemise iseteeninduskeskkonna kaudu tegevustoetusena. Taotluse esitamiseks vajalikud lisadokumendid on loetletud Tallinna linna kodulehel.