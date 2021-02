Tallinna kooliõed said jagamiseks 35 000 hügieenisidet

Tallinna Koolitervishoiu kooliõed on abiks ligi 35 000 hügieenisideme jagamisel abivajavatele tütarlastele - hügieenisidemed said kooliõed annetusena Punaselt Ristilt.

Sihtasutuse Tallinna Koolitervishoid juht Kädi Lepp ütles, et kõik Tallinna koolid on praeguseks annetuse kätte saanud. “Meie kooliõed on valmis jagama neidudele hügieenisidemeid ja andma vajadusel ka nõu ning vastama küsimustele, mis puudutavad murdeiga ja sellega kaasnevaid muutusi organismis,” rääkis Lepp. “Eelkõige puudutab see nooremaid tüdrukuid, kelle jaoks on menstruatsiooni algus suureks elumuutuseks. Neile jagab kooliõde lisaks hügieeniabivahenditele ka uue eluetapiga seotud infot ja juhiseid enda eest hoolitsemiseks.”

Lepa sõnul on üleminek lapsepõlvest noorukiikka keeruline ning õpilane vajab tuge minapildi kujundamisel ja identiteedi otsinguil. “Puberteedi ajal teeb nooruk oma eluviisivalikud ja kujundab käitumismustrid, seetõttu on kooliõe ülesanne nõustada noori ka soovimatu raseduse ja seksuaalsel teel levivate haiguste ennetamiseks,” kinnitas Lepp.

Lepa sõnul pole küsimus selles, nagu ei oleks seksuaaltervist puudutavat materjali saadaval. “Paraku on just infoküllus see, mis võib eksitada. Õpilased otsivad oma küsimustele vastuseid peamiselt internetist, kuid sel juhul tuleks siiski veenduda, et tegemist on pädeva informatsiooniga. Google´i või sõbranna käest ei pruugi alati oma murele õiget lahendust saada. Kooliõde on väljaõppinud tervishoiutöötaja, kelle teadmisi võib õpilane usaldada. Vajadusel oskab õde suunata õpilast ka eriarsti poole,” täiendas Lepp.

Aktsiooni "Iga päev loeb" käigus kogusid Always ja Eesti Punane Rist möödunud aastal üle 120 tuhande hügieenisideme, et pakkuda abi tüdrukutele, kelle jaoks on sidemete nappus igapäevast elu halvav probleem. Hügieenisidemed saadeti kõikidesse maakondadesse, kus neid jagatakse kohalike omavalitsuste või koolide kaudu neidudele.

Eesti Seksuaaltervise Liidu sõnul selgus 2019. aastal noorte naiste hulgas läbi viidud küsitlusest, et pea iga kümnes neiu Eestis on vähemalt korra elus hügieenisidemed rahapuudusel ostmata jätnud ja seetõttu koolist puudunud.

Sihtasutus Tallinna Koolitervishoid on Eesti suurim kooliõdesid ühendav organisatsioon, kus töötab ligi 80 kooliõde. Koostöös lapsevanemate, koolipersonali ja teiste spetsialistidega on kooliõed abiks õpilaste tervise edendamisel.