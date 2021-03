Täna, 16. märtsi hommikul avati Tallinna Linnavalitsuse 1. korruse näituseakendel (Vabaduse väljak 7) Mustamäe Linnaosa Valitsuse linnaosa koolide algklasside õpilastele (1.-4. klass) korraldatud joonistamiskonkursi "Minu parim sõber" võidutööde näitus.

Mustamäe Linnaosa Valitsus tähistas sõbrapäeva traditsioonilise linnaosa koolide algklasside õpilastele (1.-4. klass) korraldatud joonistamiskonkursiga „Minu parim sõber“. Kokku laekus konkursile 366 tööd, üks ilusam kui teine!

"Rõõm oli saada sellise rekordarvu joonistusi ja näha, et Mustamäe lastel on nii palju häid sõpru, keda nad suure hoole, armastuse ja mõnikord ka huumoriga paberile jäädvustasid ja meie konkursile saatsid! Ja nagu näha sõpru on neil ka erinevaid: klassikaaslased, naabrilapsed, hobused, viirpapagoid, kilpkonnad, küülikud, kassid ja koerad. Hea on teada, et ka praegusel pingelisel ajal on laste kõrval head toetavad sõbrad, ja ei ole vahet, kas kahe- või neljajalgsed või hoopiski tiivulised," rõõmustas Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats.

Nagu ka eelmise aasta konkursi puhul selgus "Minu parim sõber" joonistamiskonkursi võitja Mustamäe Linnaosa Valitsuse Facebooki lehel korraldatud suure rahvahääletuse tulemusena.

Hääletus kestis 14. veebruarist kuni reede 26. veebruari keskpäevani. Rahvalemmikuks valiti pilt papagoist, mille joonistas 9-aastane Kristjan Umal Mustamäe Gümnaasiumi 3.c klassist ( õp. Ülle Meos). Kristjani pilt sai 292 häält! Palju õnne!

27 enim hääli saanud noort kunstnikku saavad Mustamäe Linnaosa Valitsuselt diplomi ja auhinna, milleks on kunstitarvete komplekt. Nende võidutöödest kokku pandud kunstinäitus kaunistab – andekate noorte kunstnike, nende sõprade, perede, õpetajate ja kõikide tallinlaste rõõmuks - Tallinna Linnavalitsuse (Vabaduse väljak 7) 1. korruse näituseaknaid 15. märtsist kuni maikuuni.

Tulge kindlasti vaatama!