Tallinna linnavolikogu arutab Klandorfi umbusaldamist

Tallinna linnavolikogu esimees Tiit Terik kutsus teisipäeva hommikuks kokku volikogu erakorralise istungi, millel tuleb arutlusele umbusaldusavaldus abilinnapea Kalle Klandorfi suhtes.

Möödunud nädala neljapäevasel linnavolikogu istungil esitatud umbusaldusavaldusele on alla kirjutanud Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Isamaa Erakonna fraktsioonide liikmed.

Linnavolikogu erakorraline istung algab hommikul kell 09.00. Istung toimub digitaalselt, huvilised saavad seda jälgida koduleheküljel www.tallinn.ee/Istungid-ja-paevakorrad.

Umbusalduse avaldamise põhjuseks on tema sõnul korduvad probleemid linnavalitsuse ülbe suhtumisega linnakodanike abivajadusse ning halvasti tehtud töö. Nimelt märkis Klandorf haiglasse teel olnud, kuid lumisel tänaval hätta jäänud vanuri osas, et viimane võiks sõita taksoga.

EKRE fraktsiooni esindaja Argo Luude nentis oma sõnavõtus, et tema umbusaldusavaldust ei toeta ja kutsus ka teisi volinikke üles teema üle rohkem järgi mõtlema.

„Kui nädal aega jutti on iga päev ja iga öö tulnud tõsiselt lund, on selge ju see, et siis tekivadki lumevaalud tee äärde, sest kuhugile tuleb ju see lumi lükata. Ja kui on niisugused ilmaolud, siis on ka selge, et kõike ei saagi päris nõndamoodi teha, nagu me tavaliselt harjunud oleme,“ märkis Luude.

„Kui me räägime siin nüüd sellest, et kuidas inimesed, kellel võib-olla ei ole enam füüsiline vorm kõige parem, peaksid erakorraliste ilmaoludega liikuma, siis selge on see, et ongi mõistlik võib-olla kasutada kas taksoteenust või leida siis mõned lähedased, kes võtavad auto peale, viivad arsti juurde või mis iganes, et ei oskaks mina ka soovitada ju nendele inimestele midagi teistsugust kui soovitas abilinnapea.“