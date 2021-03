Tallinna Sadam tarbib nüüdsest ainult eestimaist rohelist elektrit

Tallinna Sadam sõlmis Eesti Energiaga lepingu taastuvenergia ostmiseks ning tarbib nüüdsest ainult Eestis toodetud rohelist elektrit.

Sõlmitud lepinguga varustab Eesti Energia käesoleva aasta jooksul Tallinna Sadamat 10-gigavatt-tunnises mahus taastuvelektriga sadama omatarbeks. Seeläbi jääb aastas kokku emiteerimata ligi 7000 tonni CO2. Tallinna Sadama kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakonna juhataja Ellen Kaasiku sõnul on Tallinna Sadam enda äri- ja arendustegevuses järjekindlalt panustanud sellesse, et vähendada oma tegevuse negatiivset mõju keskkonnale.

"Energiatõhusus ja taastuvenergiaallikate suurem kasutus on oluline samm sadama ökoloogilise jalajälje vähendamisel ja kliimaneutraalsuse saavutamisel," märkis Kaasik.

Eesti Energia Eesti turu juhi Dajana Tiitsaare sõnul on tal rõõm näha, et taastuvenergia kasuks otsustab üha rohkem suuri elektritarbijad.

"Tallinna Sadama näol on tegu eesrindliku ja vastutustundliku ettevõttega, kes on oma järjepideva tegevusega eeskujuks paljudele suurfirmadele. Meil on hea meel näha, et astutud on ka järgmine samm puhtama tuleviku suunas," sõnas Tiitsaar.

Tema kinnitusel teevad Eesti Energia kliendid järjest keskkonnasõbralikumaid valikuid: alates taastuvenergiapaketi valimisest kuni päikese-, kütte-, ning elektriautode laadimislahendusteni välja.

Mullu rajas Eesti Energia klientidele ligi 300 päikeseelektrijaama koguvõimsusega 8 megavatti. Väiketootjana müüb tänaseks päevaks Eesti Energiale enda kodus või ettevõttes toodetud elektrit 2500 klienti. Lisaks valib juba iga kolmas uus klient rohelise elektripaketi ja aitab nii taastuvenergia arengu kiirendamisele kaasa. Taastuvelektripakett on juba ligi 55 000 Eesti Energia kliendil.

Eesti Energia tootis eelmisel aastal taastuvelektrit 1516 gigavatt-tundi, mis moodustas 40 protsenti kogu elektritoodangust. Eesti Energia CO2-emissioon on alates 2018. aastast langenud kolm korda.

Tallinna Sadam on viimastel aastatel teinud suuri samme selleks, et liikuda säästvama elukeskkonna poole. Ellen Kaasik tõi välja, et eelmisel aastal paigaldati Vanasadama kaile Eestis esimese omanäolise projekti raames ABB kaldaelektriseadmed, mille kasutuselevõtt tõi Vanasadamasse ja Tallinna linna puhtama õhu ja vähem müra ning vähendab seeläbi ainuüksi ühe reisilaeva CO2-heidete mahtu 100 tonni võrra ühes kuus.

Mullu septembris asus Virtsu-Kuivastu liini reisijaid teenindama Eesti esimeseks hübriidreisilaevaks ümber ehitatud Tõll. Tema akupangad võimaldavad sõita osaliselt elektril, vähendades sellega diislikütuse hulka, õhusaastet ja müra. TS Laevadel on plaanis võtta hübriidtehnoloogia kasutusele ka teistel ettevõtte laevastikku kuuluvatel uuematel parvlaevadel.