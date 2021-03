Tallinna Sadam korraldas kunstikonkursi ideelahenduse leidmiseks Vanasadama kruiisiterminali välialale. Žürii tegi valiku 17 kavandi hulgast ja valis võitjaks skulptuuri "Laine", mille autoriks on Argo Männik.

Žürii esimehe ja Tallinna Sadama infrastruktuuri arendusosakonna juhataja Hele-Mai Metsali sõnul on võidutöö "Laine" ilusa modernistliku vormiga ning mõjub elegantse ja esteetilisena. "Teos kasutab kenasti ära asukoha potentsiaali, mängides päikese valgusega ja tekitades võimaluse selle alt läbi käia või sellel mõõdukalt ronida. Objekt on ruumiline ja vaadeldav erinevatest kohtadest ning annab võimaluse igal külalisel nähtut erinevalt kogeda."

Võidutöö autorit Argo Männikut inspireeris sadama ja laine sarnane olemus – sadam on koht, mida kas kiiresti läbitakse või kuhu saabudes võib öelda, et "olen jõudnud kohale". Laine füüsikas tähendab nii liikumist kui ka paigalseisu – energia liigub aines, kuigi aine osakesed ise lainega kaasa ei kandu. "Minu skulptuur "Laine" väljendab inimeste liikumist – nende kohtumisi ja lahkumisi. Ja sadamas toimub palju inimeste kohtumisi ja lahkumisi. Kohtumine metalse lainega on hetk, mis võib igaühele meelde jääda ja pildistama kutsuda," selgitas kunstnik.

Argo Männik on õppinud Eesti Kunstiakadeemias ja lõpetanud seal metallikunsti eriala. Tema kaasautorlusel valminud suuremõõtmelisi skulpturaalseid objekte võib näha ka mujal avalikus ruumis – Viljandi Ugala teatri juures olev efektne sõrestikuline metallsein "Eesriie", Tallinna Euroopa Kooli katusel kaugele nähtav "Säde" ja PERH-i fuajee skulptuurikompositsioon "Avalon", samuti on Argo Männik võitnud Peterburis Fabergé fondi ehtekonkursil esimese preemia.

Teise koha pälvis Arvi Anderson ja Sten Eltermaa mitmete tähendusvarjunditega teos "VALGUSKINEES", kolmanda koha sai Jass Kaselaane tugevalt üldistava vormikäsitlusega figuratiivne skulptuurigrupp "TERE JA NÄGEMIST".

Žürii märkis ära veel kaks tööd. Oliver Soometsa skulptuuri "ELU PUUDUTUS" ning Raul Kalvo ja Lauri Läänelaiu teose "Räni Rähn".

Tallinna Sadama poolt korraldatud kunstikonkursi eesmärgiks oli leida avaliku ruumi rikastav kunstiteos, mis lähtuks kruiisiterminali arhitektuursest lahendusest ja ümbritsevast keskkonnast ning pakuks põnevat avastamist nii sadamaala külastavale linnakodanikule kui ka Tallinna saabuvale kruiisituristile.

Kunstikonkursi žüriisse kuulusid žürii esimees Tallinna Sadama infrastruktuuri arendusosakonna juhataja Hele-Mai Metsal, kruiisiterminali hoone arhitekt Maarja Kask arhitektuuribüroost Salto AB OÜ, Eesti Kunstnike Liidu poolt Leena Kuutma, Aime Kuulbusch ja Vano Allsalu ning Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite ühingust Liina Jänes ja Carl-Dag Lige. Hääleõiguseta eksperdina osales Tallinna Sadama projektijuhtimise osakonna juhataja Riho Joala. Žürii hinnangul pakuti kõikides konkursile laekunud töödes välja eriilmelisi ja huvitavaid ideid ning pea igas kavandis oli mõni tähelepanu vääriv element. Võitjate väljaselgitamisel hinnati kunstiteose idee selgust ning lahenduse omanäolisust ja uuendusmeelsust; sobivust ettenähtud asukohta ja hoone spetsiifikaga, aga ka teose materjalide valiku ning muude hooldusega seotud praktiliste eesmärkidega arvestamist.

Tallinna Vanasadamasse rajatav kruiisiterminal koos üle hoone katuse lookleva katusepromenaadiga valmib 2021. aasta juulikuus. Hoone arhitektuurse ja sisearhitektuurse projekti on koostanud arhitektuuribüroo Salto AB OÜ arhitektid koos Stuudio Tallinnaga. Hoone ehitab YIT Eesti AS.

Vastavalt kunstiteoste tellimise seadusele tuleb avalike hoonete ehitustööde maksumusest vähemalt 1% eest soetada kunstiteoseid. Kunstiteoste hinna ülempiir on 65 000 eurot. Seaduse mõte on, et avaliku otstarbega hoone ehitamise lahutamatu osa on hoonega sobiva kunstiteose tellimine.

Tallinna Sadama eesmärgiks on tuua linn sadamasse kujundades Vanasadama alast mitmekülgne uudne külalislahke koht, mis pakub autentset linnaelamust ning turvalist ja kvaliteetset avalikku ruumi. Mitmeotstarbelisest ja keskkonnasäästlikust terminalihoonest koos oma linnaruumilise avaliku katusepromenaadiga kujuneb lähitulevikus üks Tallinna visiitkaartidest ja armastatud ajaveetmise koht nii kohalikele kui turistidele.

Konkursile esitatud töödest valmib märtsikuu jooksul virtuaalnäitus, mida saab vaadata Tallinna Sadama FB-i lehelt ja Instagramist toomelinnasadamasse.