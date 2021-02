Tallinnast juhitakse üle-euroopalist küberkaitseõppust

Eestis sai kolmapäeval alguse Euroopa Kaitseagentuuri tellimusel korraldatud üle-euroopaline sõjaväeliste struktuuride küberintsidentide meeskondade (MilCERT) küberkaitseõppus.

Taoline õppus, kus Euroopa Liidu riikide MilCERT meeskonnad Euroopa Kaitseagentuuri egiidi all koos harjutavad, on ajaloos esmakordne, kahepäevase õppuse korraldajaks on Eesti küberkaitseettevõte Cybexer Technologies. Õppuse teine osa, kus analüüsitakse tehnilisel harjutusel saadud infot ja hinnatakse nende mõju strateegilisele juhtimisele toimub juuni alguses Prantsusmaal Lille'is.

Õppusel osalevad 18 erineva riigi meeskonnad, kes peavad suutma erineva mustriga küberrünnakuid tuvastada, nendele reageerida ja oma võrke kaitsta. Kahe päeva jooksul tehakse ligi 270 rünnakut kaitsvate meeskondade suunas. Meeskonnad lahendavad ülesandeid ja kaitsevad oma võrke 1500 virtuaalmasinast ehitatud küberharjutusväljakul.

Üle-euroopalise sündmuse avas Tallinnast kaitseminister Kalle Laanet. Laaneti sõnul on seoses internetti ühenduvate seadmete üha laiema kasutuselevõtuga ühiskonnad ka seadmetest ja võrkudest sõltuvamaks muutunud ning see suurendab potentsiaalselt ka süsteemide haavatavavust.

"Sama kehtib ka sõjaväeliste struktuuride kohta," ütles Laanet. "Peame tegema tõhusat koostööd sõjaväeliste struktuuride kaitsevõime kasvatamiseks küberintsidentide vastu ning just sellised õppused aitavad vajalikku infovahetust ja koostööd edasi viia. Mul on erakordselt hea meel, et me korraldame ja juhime seda sündmust Eestist ja Eesti ettevõtte poolt loodud platvormil," lisas Laanet.

Õppusel on esmakordselt kasutusel Eesti välja töötatud kosmosetehnoloogia SatOpSim, mida kasutades on võimalik testida satelliidimissioonide süsteeme ja protsesse. Samuti on kasutusel droonide lendamise ja salvestustehnoloogia ja droonituvastus ning nende tõrjumise tehnoloogia.

Õppuse ülesannete ülesehitusse panustasid veel mitmed Eesti ettevõtted, näiteks droonitõrjeplatvormide tootja Marduk Technologies, droonide ja elektrooniliste vaatlusvahendite tootja Threod Systems, SpaceIT ja CGI Estonia. Spaceit koos CybExer Technologies ja CGI Eestiga arendab ESA GSTP programmi raames küberkaitsele suunatud satelliidioperatsioonide simulaatorit.