Mis saab koroonaviiruse piirangutest ja millised piirangud võivad lähiajal karmistuda? Töö- ja terviseminister Tanel Kiik tunnistab, et Euroopa Liidu riigid ei ole hetkel võimelised üksteisele vaktsiinidoose loovutama.

Kuidas kiirendada vaktsineerimist?

Töö- ja terviseminister Tanel Kiik tunnistab, et Euroopa Liidu riigid ei ole hetkel võimelised üksteisele vaktsiinidoose loovutama.



Vaktsiini kriisi lahendamise eesmärgil tegi minister Kiik Euroopa Liidu tervishoiuvolinikule ettepaneku eraldada täiendavaid vaktsiinikoguseid neile riikidele, kus on väga kõrge nakatumisnäitaja või kiire vaktsineerimise tempo. Eestis on praegu mõlemad näitajad väga kõrged ja vaktsiini vajadus ülisuur.



Koroonapiirangud

Mis saab piirangutest ja millised piirangud võivad lähiajal karmistuda?

Koroona ja koolid

Distantsõpe on võimendanud noorte vaimse terviste probleeme. 12. klassi Marta sõnul on keeruline aasta mõjutanud tema tulevikuplaane. "Varem ma väga kindlalt teadsin, mida ma tahan teha, aga enam ma väga ei tea. Ma ei taha ülikooli minna, kui selline olukord on maailmas, sest ma olen juba praegu nii väsinud sellest solgutamisest koju ja siis jälle kooli."

Tallinna supiköögid

Milline näeb välja argipäev Tallinna supiköökides. Koroona-aastal lisandus abivajajate sekka ka üksikvanemaid, paljulapselisi peresid ja väikese pensioniga eakaid.



Tallinna keskraamatukogu innovaatilised üllatused

Tallinna keskraamatukogu töötajad tulevad appi distantsõppe raames üks kodus olevatele lastele, kellele loetakse skype teel ette raamatuid ning aidatakse teha koolitöid. Telefoni teel loetakse ajalehti ja ajakirju ette ka üksikutele eakatele.



Mis saab Rävala puiesteest?

Rävala puiesteele kavandatav trammitee on viimastel aastatel palju vastuseisu ja diskussioone tekitanud. Et pingeid maandada ja üheskoos parim lahendus leida, otsustas linn aja maha võtta ja alustada projektiga nullist. Praegu on ettevalmistamisel arhitektuurikonkurss.