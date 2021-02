Kanal 11 saates "Siin Tallinn" algusega täna kell 21.30 uurib saatejuht Neeme Raud Tallinna Linnavolikogu esimehelt Tiit Terikult, kas lund peaks rookima linn või ühistud. Tervise-ja tööminister Tanel Kiik vastab küsimusele, kui tõhus on meil vaktsiini kasutamine ja kes seda kontrollib.

Saates "Siin Tallinn" küsib saatejuht Neeme Raud minister Kiigelt, kas Eesti tunnistab nagu Euroopa Liit, et senine vaktsineerimisprotsess on olnud üsna amatöörlik. Kuidas tekkinud ummikseisu lahendada? Kas meil on vaktsiinikasutamine tõhus, kes seda kontrollib?

Eesti kavatseb kampaaniat, et teavitada vene keelset elanikkonda, et Euroopa vaktsiinid on ohutud. Neeme Raud uurib, miks mitte selle kampaania raha eest osta Sputnikut – kui EL selle ohutuks kuulutab. Ungari on seda EL liikmena juba tegemas.

Lume koristamise teemadel arutlevad stuudios EOKL esimees notar Priidu Pärna, Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet ja Tallinna Linnavolikogu esimees Tiit Terik.

Noorsoo teater on nüüd poole aastane ja pakutakse palju, erinevale maitsele. Stuudios räägivad oma tööst lavastaja Renate Keerd ja teatrijuht Joonas Tartu.