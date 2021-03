Kanal 11 saates "Siin Tallinn" algusega täna kell 21.30 uurib saatejuht Neeme Raud, millised muutused ootavad ees Tallinna südalinna. Kaubamaja laieneb ja kõrgeneb, Kaubamaja ja Solarise vahel olev kvartal uueneb, Rävala puiesteele kavandatakse trammiliiklust, mis tähendab läbimurde vajadust Pärnu maanteelt.

Kantsler on Saksamaal riigi tegelik juht, president tseremoniaalne, Eesti ministeeriumides on kantsler mitte-poliitiline tegevjuht. Kes on Tallinna kantsler? Stuudios on sügisest ametis olev Tallinna kantsler Kairi Vaher. Alates 1. jaanuarist 2021 juhib ta ka täiesti uut linnastruktuuri. Kuidas aitab strateegiakeskus kaasa Tallinna edasise arengu aluseks oleva „Tallinn 2035“ arengustrateegia reaalsuseks muutmisele?

Tallinna südalinna ootavad ees suured muutused. Kaubamaja laieneb ja kõrgeneb, Kaubamaja ja Solarise vahel olev kvartal uueneb, Rävala puiesteele kavandatakse trammiliiklust, mis tähendab läbimurde vajadust Pärnu maanteelt. Osa sealse piirkonna elanikke on mures, et nende miljööväärtuslik elukeskkond rikutakse. Poolt ja vastu – stuudios on Madle Lippus Muinsuskaitseametist ja arhitekt Oliver Alver Tallinna Linnaplaneerimisametist.

Tallinna näitusesaalid on suletud, kuid on üks näitus, mida võime kõik seni vaadata - välinäitus Telliskivi loomelinnakus, Fotografiska vastas, kus väljas Ameerika filantroobi ja fotograafi Bobby Sageri fotod lastest maailma kriisikolletes. Ennekõike tõmbavad tähelepanu laste väljendusrikkad silmad, mida Sager on püüdnud jäädvustada ja milles on vaatamata kõigile raskustele siiski lootus, mida vajame ka kõik meie praegusel Covidi ja riigi uue kinnimineku ajal. Bobby Sager annab stuudios pikema intervjuu.