Tartu maratoni lastesõidud toimuvad sel aastal virtuaalselt

Kuigi Tartu maratoni laste suusasõidud sellel talvel Tartu Tähtvere spordipargis ei toimu, saavad lapsed virtuaalsõidust osa võtta endale sobival ajal ja kohas kuni 14. märtsini.

Läbitava distantsi soovitavad korraldajad valida vastavalt vanusele ning soovile, kuid siiski jälgida, et minimaalne rajapikkus oleks 400 meetrit. Virtuaalsõidu osalustasu on 3 eurot ning registreerida on võimalik Tartu maratoni kodulehel asuvas iseteeninduskeskkonnas. Kõikidele osalejatele saadetakse lastejooksude medal posti teel koju. Lisaks saab kodulehelt alla laadida ja välja printida stardinumbri ning diplomi.

Kolmapäevase seisuga on laste virtuaalsõidule end registreerinud ligi 500 noort suusasõpra. Tartu maratoni projektijuhi Oliver Kivimäe sõnul on laste virtuaalsõidud ideaalseks võimaluseks perekeskis lumist talve nautida. "Eestis on palju ilusaid ja hästi hooldatud suusaradu, mida koos perega avastada. Või miks mitte läbida suusasõit hoopis enda koduhoovis? Võimalusi on mitmeid ja kindlasti on tänavune talveilm suureks rõõmuks," lausus Kivimäe.

Et virtuaalseid suusasõite põnevamaks muuta, loosib Tartu maraton oma Facebooki lehel kõikide osavõtjate vahel välja auhindu. Virtuaalne lastesõit avab ühtlasi Mini Kuubiku 2021 hooaja.